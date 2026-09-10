La Cala San Vicent cerrará este domingo la Liga de Acuatlones Ibiza 2026

La playa de la Cala San Vicent, en Sant Joan, será escenario este domingo de la cuarta y última prueba de la Liga de Acuatlones Ibiza 2026, organizada por el Club Triatló Santa Eulària Trideporte. La cita pondrá el punto final a un circuito que anteriormente ha pasado por Santa Eulària, Eivissa y Sant Josep.

La competición arrancará a las 9.30 horas con la modalidad sprint, en la que los participantes deberán completar cinco kilómetros de carrera a pie y 1.000 metros de natación. Cinco minutos después comenzará la prueba de relevos, sobre las mismas distancias y con equipos formados por dos personas: una realizará el tramo de carrera y la otra se encargará de la natación.

A las 10.30 horas llegará el turno de las categorías infantil y cadete, que competirán en distancia supersprint, con dos kilómetros y medio de carrera y 500 metros a nado. La jornada se completará con las carreras para prebenjamines, benjamines y alevines, previstas inicialmente para las 11.30 horas, aunque la organización contempla adelantar su inicio hasta media hora dependiendo del desarrollo de las pruebas anteriores.

Para aparecer en la clasificación final, los deportistas deberán haber completado un mínimo de tres pruebas

La prueba decidirá las clasificaciones definitivas de una liga en la que algunos nombres como Javier Cardona, Alberto Parrilla o Mar Ibán Baker han protagonizado las actuaciones más destacadas con triunfos de gran nivel sobre los terrenos y aguas de los diferentes municipios de la isla.

Para aparecer en la clasificación final, los deportistas deberán haber completado al menos tres de las cuatro pruebas del circuito. Aquellos que hayan participado en todas podrán descartar su peor resultado y recibirán, además, un regalo finisher en esta última jornada.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta este viernes a las 11.00 horas a través de la página web Sportmaniacs. y la organización ha establecido un máximo de 250 participantes. El coste de la inscripción es de 15 euros para deportistas federados y de 20 euros para los no federados, mientras que en las categorías infantil, cadete, juvenil, prebenjamín, benjamín y alevín, la tarifa es de seis euros. Finalmente, los equipos de relevos deberán abonar 20 euros por pareja.

La última jornada de la Liga de Acuatlones contará con premios para los primeros clasificados y todos los participantes de las categorías infantiles recibirán también una medalla y un obsequio.