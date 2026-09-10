La 15K Formentera Sunset Run supera el 60% de participación femenina

La 15K Formentera Sunset Run celebrará su tercera edición el próximo 10 de octubre con una destacada presencia femenina. A falta de un mes para la carrera, más del 60% de las personas inscritas son mujeres, según los datos facilitados por la organización. Las corredoras serán así mayoría en una cita que volverá a reunir a aficionados al running en Formentera y que contará con dos distancias: la prueba principal de 15 kilómetros y la 5K Sunset Run.

La organización destaca que el elevado porcentaje de mujeres inscritas refleja el creciente protagonismo de las corredoras en las pruebas populares. La carrera busca atraer, además, a perfiles deportivos diferentes gracias a sus dos recorridos, con distintos niveles de exigencia. Ambas pruebas tendrán como uno de sus principales atractivos el entorno de Formentera y la celebración de la carrera coincidiendo con el atardecer en la isla, uno de los elementos característicos de esta cita desde sus primeras ediciones.

Las inscripciones continúan abiertas, aunque la organización advierte de que los dorsales para la carrera de cinco kilómetros están cerca de agotarse. La 15K Formentera Sunset Run plantea la competición también como una forma de prolongar la temporada turística y deportiva de la isla durante el mes de octubre, combinando la participación en la carrera con una estancia de fin de semana en Formentera.