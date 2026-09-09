Pablo Fernández, joven ciclista de Ibiza, da el salto al Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares

El joven ciclista ibicenco Pablo Fernández, corredor de categoría cadete del Club Ciclista Portinatx, ha sido seleccionado para incorporarse al Centro de Tecnificación Deportiva de las Illes Balears (CTEIB), un paso importante en su formación y trayectoria deportiva.

La incorporación de Fernández llega después de su participación en el Programa de Seguimiento Federativo de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears (FCIB) en Ibiza, una iniciativa puesta en marcha a principios de este año con el objetivo de acompañar, mejorar y potenciar la evolución de los jóvenes ciclistas de la isla.

Sentar las bases de las jóvenes promesas, uno de los objetivos principales de la Federación Balear

La selección del corredor ibicenco para el CTEIB supone así uno de los primeros resultados de este programa y representa un reconocimiento a su progresión y a su potencial deportivo. El proyecto arrancó el pasado mes de enero de la mano de la delegación de ciclismo de la FCIB en Ibiza, encabezada por la delegada Ana Marí, junto al técnico Santiago Marí, responsable del programa de seguimiento federativo en la isla.

Marí, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y responsable de la sección de ciclismo de la Peña Deportiva Santa Eulalia, es el encargado de coordinar los entrenamientos y de acompañar a los jóvenes corredores durante su proceso de formación y desarrollo.

Las sesiones del programa de seguimiento de la Federación Balear de Ciclismo en Ibiza buscan dar continuidad al trabajo realizado con los ciclistas de categorías inferiores y sentar unas bases sólidas para favorecer su progresión hacia niveles superiores de competición.

La entrada de Pablo Fernández en el CTEIB supone, en este sentido, un nuevo impulso tanto para el corredor como para el ciclismo base ibicenco, que dispone de nuevas herramientas para favorecer la formación y promoción de sus jóvenes talentos.