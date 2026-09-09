El Ibiza Sprint Triathlon regresará el próximo 25 de octubre con mayor participación en su tercera edición

Ibiza volverá a convertirse en escenario del triatlón el próximo 25 de octubre con la celebración de la tercera edición del Ibiza Sprint Triathlon, una prueba que, según destaca la organización, afronta su regreso con un aumento de la participación y con el objetivo de seguir consolidándose entre los aficionados a esta disciplina.

La competición mantiene su apuesta por el formato sprint, una modalidad que permite la participación tanto de deportistas que se estrenan en el triatlón como de atletas experimentados que buscan competir al máximo nivel. El entorno marítimo y urbano de la ciudad de Ibiza volverá a ser uno de los principales atractivos de la cita.

La organización trabaja además para contar este año con figuras destacadas del triatlón nacional, después de que en las dos primeras ediciones participaran nombres relevantes de este deporte como Antonio Serrat, Igor Bellido y Noelia Juan.

Una prueba que ha reunido a deportistas históricos en otras disciplinas

La prueba también ha atraído en anteriores ediciones a deportistas procedentes de otras disciplinas que decidieron estrenarse en el triatlón en Ibiza. Entre ellos se encuentra el exciclista Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia; el atleta Reyes Estévez, campeón mundial y europeo de 1.500 metros, y la nadadora olímpica Jessica Vals, medallista de bronce en el Mundial de Kazán.

Además de su vertiente estrictamente deportiva, el Ibiza Sprint Triathlon busca reforzar la vinculación entre deporte y turismo. La cita pretende atraer durante ese fin de semana no solo a los participantes, sino también a sus familiares y acompañantes, combinando la competición con la oferta de naturaleza, gastronomía y ocio de la isla.

La prueba está organizada por la Asociación Deportiva Ibiza Half Triathlon y cuenta con el apoyo institucional del Consell de Ibiza, el Ayuntamiento del mismo municipio y la Federació de Triatló de les Illes Balears. Las inscripciones y el resto de información sobre la tercera edición ya están disponibles a través de la página web oficial de la competición.