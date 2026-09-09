El Class Sant Antoni presenta a su nuevo equipo con el objetivo del ascenso en el horizonte: "Ojalá se dé una cuarta final"

A por todas un año más. El Class Sant Antoni pone en marcha la temporada 2026/2027 con la ambición de un club que conoce bien lo que es quedarse a las puertas del ascenso a Primera FEB tres años seguidos y que no esconde cuál es su objetivo una temporada más: subir de categoría y consolidar aún más un proyecto que ya es uno de los mayores referentes en toda la isla y que solo necesita un último empujón en lo deportivo.

La entidad de Sant Antoni afronta un nuevo curso con cambios en el banquillo y una plantilla renovada, pero construida sobre una base conocida. El club dio este miércoles el pistoletazo de salida a la temporada en un acto celebrado en la sede del Club Nàutic de Sant Antoni, con la presencia del presidente de la entidad, Vicente Costa; el dirigente de su patrocinador principal, Class Rent a Car, Juan Cárdenas, así como el director deportivo Jordi Grimau y el nuevo entrenador, Boris Balibrea.

Costa reconoció sin rodeos que el objetivo vuelve a ser el ascenso. "La ilusión es máxima, las ganas son inmensas y espero que este año consigamos el objetivo", señaló el presidente, que agradeció la continuidad de los jugadores que repiten y dio la bienvenida a las incorporaciones.

"Ese último balón que no ha entrado en los últimos tres años no puede restar valor a nuestro ADN"

Por su parte, Jordi Grimau puso en perspectiva lo conseguido por el Class durante los últimos años. El director deportivo recordó "la dificultad de alcanzar tres finales consecutivas" y defendió que las fatídicas derrotas cosechadas en las finales del ascenso no deben empañar la trayectoria del proyecto: "No podemos permitir que ese último balón que no ha entrado en los últimos tres años reste valor a nuestro ADN, a nuestras ganas y a nuestra ilusión. No me da miedo decir que ojalá se dé una cuarta final".

La confección del equipo, explica, se ha llevado a cabo con mayor tranquilidad que en campañas anteriores. "Hemos configurado una plantilla con muchas primeras y segundas opciones que buscábamos", indicó Grimau, que se mostró satisfecho por cerrar el equipo pronto y planificar con tiempo la pretemporada.

El conjunto portmanyí regresó a las pistas el pasado 28 de agosto bajo las órdenes del nuevo encargado de liderar el rumbo de este equipo hacia la Primera FEB: Boris Balibrea. El nuevo técnico también dejó clara la meta a conseguir en la presentación: "El objetivo que el club quiere, que toda la ciudad quiere, es subir a Primera FEB".

Un equipo "físico, rápido, alegre y agresivo", la nueva identidad del club 'portmanyí'

Sin embargo, Balibrea quiere que el camino hacia esa aspiración esté acompañado de una identidad reconocible: "El nuevo Class tiene que ser un equipo físico, rápido, alegre y agresivo, capaz de imponer el ritmo de los encuentros. La intención es jugar muchas posesiones, correr el campo, utilizar con frecuencia el tiro de tres, presionar, buscar robos y dominar el rebote para lanzar el contraataque. Sobre todo, queremos que nuestra gente se lo pase bien y disfrute cuando venga al pabellón", explica el preparador que insistió en la idea de que la afición se identifique con la nueva identidad del club sanantoniense.

Tras sus primeros días de trabajo, el técnico aseguró haber encontrado un vestuario con una conexión especial. «El equipo está trabajando muy duro, estamos haciendo sesiones muy exigentes y los jugadores están respondiendo de una manera excelente», destacó. "Hay algo especial en este equipo", insistió al referirse a la relación entre jugadores y cuerpo técnico y al ambiente que se ha generado desde el inicio de la preparación.

El técnico, además, no quiere hacer demasiadas cuentas sobre los rivales pese a reconocer que la Segunda FEB será cada vez más competida y que numerosos equipos parten con aspiraciones de ascenso. La consigna dentro del vestuario es sencilla: "Cada partido será una final".

Antes de pensar en mayo, el Class Sant Antoni tiene ya su primera prueba a la vuelta de la esquina. El club sanantoniense afrontará el primer compromiso serio en la primera jornada copera que tendrá lugar este sábado ante el Club Baloncesto Getafe, rival que medirá las primeras fuerzas de un Class que, un año más, buscará el sueño del ascenso.