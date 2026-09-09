La Bicikids Sant Antoni reúne a las jóvenes promesas del ciclismo en sa Talaia

El ciclismo base volvió a celebrar una jornada de deportividad y alto nivel en la Bicikids Sant Antoni, que vivió una nueva edición el pasado domingo en sa Talaia de Sant Antoni, con la participación de jóvenes ciclistas de diferentes categorías.

La prueba, organizada por el Club Ciclista Sant Antoni y patrocinada por Servicios Palau, está destinada a fomentar la práctica del ciclismo entre los más pequeños para que vivan experiencias de BTT sobre algunos de los terrenos naturales que ofrece la isla a todos los deportistas. Además, la carrera fue puntuable para la Challenge Bicikids, que ofrece diferentes circuitos por toda la isla para que ningún joven ciclista se pierda la oportunidad de participar.

La jornada permitió a los niños y niñas participantes disfrutar de la competición en un entorno deportivo y compartir una nueva cita del calendario de ciclismo base de la isla.

La organización de Bicikids contó además con la colaboración de Mister Chippy/Sa Feixa, que aportó el avituallamiento de todos los participantes al término de las pruebas. La competición concluyó con la entrega de premios a los mejores clasificados de las distintas categorías, una jornada dominical que transcurrió con total normalidad y en la que los más pequeños fueron los principales protagonistas sobre las dos ruedas.