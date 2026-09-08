La Vuelta Ibiza Ciclismo Base by Parrot presenta el maillot de su próxima edición

La Vuelta Ibiza Ciclismo Base by Parrot ha presentado el maillot oficial que vestirán los jóvenes participantes en su próxima edición, que se celebrará del 9 al 12 de octubre. El acto se ha celebrado en las oficinas de Hermanos Parrot, patrocinador principal y compañía que da nombre a una prueba nacida para "acercar el ciclismo a los más pequeños y hacerlos protagonistas del ambiente de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo". La presentación ha contado con la participación de Roger Parrot, en representación de Hermanos Parrot; Juanjo Planells, máximo responsable de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo; y Raúl Granado, director técnico de la prueba.

La nueva edición da un importante paso adelante con la incorporación de un tercer día de competición. El programa comenzará en el municipio de Ibiza con un circuito urbano y una gymkana en la que los participantes podrán divertirse y poner a prueba sus habilidades. La segunda jornada también contará con un circuito urbano en Sant Josep, mientras que el último día se disputará una contrarreloj en Sant Antoni, coincidiendo con la carrera de los mayores.

Esta convivencia permitirá que los jóvenes participantes "compartan espacios y experiencias con algunos de sus referentes y se sientan parte de uno de los grandes encuentros ciclistas de la isla". “Desde la Vuelta nos hace mucha ilusión compartir esta experiencia con las familias y que los niños puedan vivir momentos muy especiales al lado de algunos de sus ídolos. Queremos que se sientan parte del evento y que disfruten desde dentro de todo lo que representa la Vuelta”, ha señalado Juanjo Planells.

El responsable de la Vuelta también ha destacado la evolución del proyecto desde su nacimiento: “Iniciamos esta iniciativa hace tres años de la mano de Raúl y del Club Ciclista Portinatx y hemos ido creciendo un poco más en cada edición. La llegada de selecciones autonómicas y equipos de la Península es muy importante para el ciclismo pitiuso”. Planells ha puesto igualmente en valor la dimensión familiar de la prueba: “Es un proyecto que valoramos muchísimo porque no solo vienen los ciclistas, sino también sus familias. La gran familia de la Vuelta Cicloturista continúa creciendo gracias a la Vuelta Ciclismo Base. Queremos que, dentro de unos años, jóvenes ciclistas de toda España quieran venir a competir a Ibiza”.

Por su parte, Roger Parrot ha reafirmado el compromiso de Hermanos Parrot con el deporte base: “Somos una empresa familiar que apuesta por el futuro y qué mejor manera de hacerlo que apoyando a la juventud y a la gente joven, con quienes compartimos los valores del deporte”. Raúl Granado ha detallado las principales novedades deportivas de esta edición: “Este año hemos añadido un día más de competición y hemos cambiado los formatos”. Granado también ha destacado la importancia de contar con participantes llegados de otros puntos de España: “La presencia de selecciones autonómicas de Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Islas Baleares o la Comunidad Valenciana supone un salto de calidad para nosotros y permite a los niños de la isla conocer otros niveles y formas de competir”. A las representaciones de las diferentes selecciones, se une también un equipo de jóvenes de la Fundación Alberto Contador.

Con esta nueva edición, la Vuelta Ibiza Ciclismo Base by Parrot refuerza su apuesta por la formación, la convivencia y la transmisión de los valores del deporte, al tiempo que continúa trabajando para impulsar el futuro del ciclismo en Ibiza.