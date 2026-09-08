Jordi Riera, entrenador del CF Sant Rafel: "Siempre ha sido un sueño poder traer a un Primera División a Sant Rafel"

Después de todo lo vivido, ¿son ya conscientes de lo que han conseguido?

Poco a poco lo vamos asimilando. El domingo fue un shock y todo el mundo estaba muy feliz. Me quedo sobre todo con la felicidad de los jugadores, porque han peleado mucho para llegar hasta aquí. Es un grupo que lleva tiempo unido, somos una piña y muchos llevan cuatro años juntos. También estoy muy feliz por el club y orgulloso de haber podido trasladar este momento de felicidad a la gente.

Hace unos meses el fútbol fue cruel con el Sant Rafel en la fase de ascenso a Tercera RFEF. Ahora han levantado un título y están a una eliminatoria de la Copa del Rey. ¿Se lo habría creído?

Cuando nos eliminó la UD Ibiza B parecía que todo se podía hacer pedazos, pero el club me trasladó su confianza para seguir. Siempre había dicho que era muy importante acabar segundos si no podíamos ser primeros, porque nos permitía jugar esta Copa Illes Balears y, ahora, la previa de la Copa del Rey. El Sant Rafel es un equipo que nunca se rinde. Se lo dijimos a los jugadores: el fútbol siempre da una segunda oportunidad. Ahora tenemos esta ilusión, pero el objetivo final sigue siendo devolver al equipo a Tercera RFEF.

La semifinal contra el Ferriolense fue agónica, con empate y tanda de penaltis. ¿Pensó en algún momento que el sueño podía terminar ahí?

Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipazo. Desde que salió el sorteo lo estudiamos y vimos que era un equipo muy potente y dominador, pero planteamos cómo hacerle daño y el partido fue muy parejo. Nos adelantamos, nos dieron la vuelta, pero este equipo nunca deja de creer. En la pausa de hidratación les dije: «Si empatamos, lo ganamos». Empatamos en un córner y en los penaltis tenemos un porterazo como Jordi. Estaba seguro de que pararía alguno y acabó parando más de uno.

Después de ese desgaste, solo un día más tarde ganan la final por 0-3. ¿Qué dice eso de la mentalidad del equipo?

Desde el sábado hasta la final fue increíble. El club puso todas las facilidades para que los jugadores recuperaran bien y ellos se cuidaron al máximo. Además, hicimos cinco cambios respecto al equipo del sábado y los que entraron nos dieron un plus. Fue una victoria de equipo y de plantilla: los 18 convocados dieron el máximo. El resultado y el juego demostraron que llegamos muy bien al partido.

Más allá de lo físico, ¿cuál ha sido la clave para llegar hasta aquí?

Desde que llegamos implantamos un modelo y una forma de jugar en la que el club ha confiado. Es una plantilla que lleva mucho tiempo junta y tiene la idea muy asimilada. Intentamos ser protagonistas y jugar mucho con balón. En la final, con el calor y el desgaste del día anterior, teníamos claro que debíamos tener posesiones largas y hacer que el rival corriera detrás del balón. Los jugadores lo ejecutaron de forma excepcional y ganamos con solvencia porque confiamos en el plan.

¿Qué significa este título y esta clasificación para el pueblo y la entidad?

Es un orgullo enorme. Estamos en un club histórico de Ibiza, que estuvo muchos años en Tercera RFEF y al que queremos devolver cuanto antes a esa categoría. Mientras tanto, esta copa nos ha permitido volver a mostrarnos en el escaparate balear y demostrar que el Sant Rafel sigue vivo, pelea y nunca se rinde. Ahora tenemos además el orgullo de representar a Ibiza y a Balears en la previa de la Copa del Rey.

Están a una eliminatoria de entrar en la Copa del Rey. ¿Han empezado ya a mirar posibles rivales?

Sí, tenemos tanta ilusión que ya hemos mirado un poco. Por proximidad geográfica hemos visto que nos podrían tocar el Prat catalán, el Atlético Calatayud aragonés o el Baztan navarro.

A priori, el Prat parece el rival más fuerte. ¿Preferiría evitarlo?

Sí. No conocemos a fondo a ninguno y te puedes equivocar, pero a priori el Prat ha estado en Segunda RFEF no hace tanto y es un histórico del fútbol catalán. Si podemos evitarlo, mejor. Eso no significa que los otros no sean potentes y tendrán la misma ilusión que nosotros por llegar a ese partido.

Cuando comenzó esta competición, ¿pensaron que podían quedarse a dos partidos de recibir a un Primera?

Siempre ha sido un sueño. Yo les digo a los jugadores que hay que soñar las cosas para que puedan suceder. Era algo que habíamos hablado. Confiaba en que éramos capaces de superar la Copa Illes Balears y ahora también confío en que podamos hacer lo mismo en la previa. Para nosotros siempre ha sido un sueño poder llevar a un Primera División a Sant Rafel.

¿Cómo se gestiona esa ilusión con jugadores que no son profesionales, sabiendo que el premio puede ser un Primera?

La clave es entender que lo que hemos conseguido ya es un premio. Tenemos que disfrutar esta previa: habrá un partido en Sant Rafel, otro fuera, otro viaje y más momentos juntos. Evidentemente pensamos que, si hemos llegado hasta aquí, ¿por qué no dar un paso más? Pero el equipo sabe que lo conseguido ya es muy grande. Hay que disfrutar la preparación, el sorteo y cada detalle, porque puede ser algo irrepetible en la vida.

¿Se ha permitido imaginar cómo sería un partido en Ibiza contra un Primera?

Soy muy soñador. Es algo que imaginé desde el primer día que llegué al Sant Rafel. Se lo dije a los jugadores de aquella primera plantilla: me imaginaba trayendo a un Primera División y devolviendo al club a Tercera RFEF. Para mí sería lo máximo y una satisfacción enorme. Hemos trabajado mucho para ello. Estamos a un paso, no sabemos si lo conseguiremos, pero lo vamos a intentar al cien por cien. Es algo que hemos soñado mil veces.

¿Qué mensaje le mandaría a la afición?

Que disfruten, igual que se lo diremos a los jugadores. Va a ser un partido histórico. La afición del Sant Rafel siempre viene al campo, nos anima y nos hace sentir muy arropados. Ojalá ese día llenen la grada, y no solo ellos, sino también la gente del fútbol ibicenco. Si logramos después jugar contra un Primera, sería un premio para todo el fútbol de la isla. Es algo que no se ve cada año, especialmente ahora que, por desgracia, no tenemos fútbol profesional en Ibiza.