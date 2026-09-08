Ya se pueden comprar las entradas para el España-Rumanía sub-21 en Ibiza

Can Misses ya tiene fecha y rival para volver a recibir a la selección española. Las entradas para el España-Rumanía sub-21 del próximo 6 de octubre, a las 19 horas, se ponen este martes a las 12 horas a disposición del público general después de que los socios de la UD Ibiza hayan contado con un periodo de venta preferencial. Las localidades tienen un precio único de 20 euros, gastos de gestión incluidos, tanto en la grada general como en los fondos norte y sur. Además, la Real Federación Española de Fútbol ha establecido una promoción de venta anticipada que permitirá adquirirlas con un 50% de descuento hasta el 22 de septiembre, por lo que durante las próximas dos semanas podrán comprarse por 10 euros.

También hay disponibles entradas para personas con movilidad reducida por 20 euros, que incluyen una localidad gratuita para el acompañante, aunque en este caso no se pueden aplicar descuentos ni promociones. El encuentro supondrá el cierre de la fase de clasificación para el Europeo sub-21 de 2027 de la selección dirigida por David Gordo y podría llegar con España con los deberes hechos. La Rojita lidera el Grupo A con pleno de victorias, siete en siete partidos, 26 goles a favor y apenas dos en contra, y suma 21 puntos, cinco más que Finlandia y ocho más que Rumanía, precisamente su rival en Can Misses.

Antes de aterrizar en Ibiza, España todavía tendrá que disputar dos encuentros: visitará a Finlandia el 25 de septiembre y a San Marino el 1 de octubre. Los resultados de esos partidos determinarán si la selección llega a la isla con la clasificación matemática para el Europeo de Albania y Serbia e incluso con el primer puesto asegurado. Rumanía, por su parte, afrontará el duelo con mucho más en juego si se mantiene el actual escenario, ya que ocupa la tercera posición con 13 puntos y está inmersa en la pelea por alcanzar la segunda plaza. España ya se impuso a los rumanos en el partido de la primera vuelta, disputado el pasado mes de noviembre en Sibiu (0-2). La convocatoria para el encuentro todavía no se ha hecho pública, por lo que aún no se conoce qué jugadores estarán en Can Misses. La cita permitirá a Ibiza volver a disfrutar de una selección española, en este caso una sub-21 que está completando una fase de clasificación prácticamente perfecta y que puede llegar a la isla con el billete para el Europeo en el bolsillo.