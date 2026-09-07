Salvador Losa: “3 Días Trail Ibiza permite conocer una Ibiza auténtica, alejada de los clichés”

El Consell Insular de Ibiza ha destacado el valor de 3 Días Trail Ibiza como una "herramienta de promoción deportiva y turística para la isla". La prueba, que celebrará su decimotercera edición del 27 al 29 de noviembre, supera ya los 1.000 inscritos, con corredores de 43 nacionalidades y un 40% de participación femenina. El conseller de Deportes del Consell Insular de Ibiza, Salvador Losa, considera que la evolución de la prueba demuestra su "capacidad para consolidarse y seguir creciendo". “Estamos ante una prueba que está rompiendo techos. Cada año se mejora y eso se refleja en la participación y, sobre todo, en la fidelización de los corredores. Hay mucha repetición, una participación femenina cada vez mayor y eso demuestra que la prueba está funcionando”, señala.

Una ventana a la Ibiza más auténtica

Más allá de la competición, Losa pone en valor la capacidad de 3 Días Trail Ibiza para "mostrar una imagen diferente de la isla". Los recorridos atraviesan caminos, paisajes y enclaves alejados de los espacios más conocidos por el turismo tradicional, permitiendo a los participantes "descubrir el territorio de una manera directa". “Es una prueba muy importante para la isla porque permite conocer Ibiza corriendo y mostrar una Ibiza auténtica, alejada de los clichés que tenemos fuera como isla de la música electrónica y de las playas”, explica. El conseller destaca además que el impacto de la prueba no termina cuando los corredores cruzan la línea de meta. “A través de los corredores podemos enseñar una Ibiza más rural, sus paisajes, sus caminos y esos rincones menos conocidos. El corredor la descubre de primera mano, pero además nos ayuda a mostrar esa Ibiza a través de las imágenes que genera la propia prueba”.

Deporte, retorno y desestacionalización

El impacto de 3 Días Trail Ibiza se refleja también en su capacidad para generar retorno mediático y actividad económica fuera de los meses de temporada alta. La pasada edición alcanzó cerca de tres millones de euros de retorno, según los datos manejados por la organización y las instituciones colaboradoras. “Cada vez tenemos también un mayor retorno mediático. En la pasada edición hablamos de cerca de tres millones de euros de retorno. Son tres millones de euros que contribuyen a que Ibiza sea conocida a través del deporte. Para nosotros es una inversión de muchísimo valor”, apunta Losa.

En este sentido, el conseller considera fundamental la implicación del tejido empresarial y de los patrocinadores, así como la capacidad de este tipo de acontecimientos para generar actividad durante más meses del año. “El hecho de que cada vez más empresas apuesten por estas pruebas demuestra que existe un retorno real y que son una herramienta para mejorar la economía, desestacionalizar la actividad, generar empleo durante más meses y hacer que la oferta complementaria también trabaje”.

Losa destaca además la evolución de la relación entre las pruebas deportivas y la ciudadanía. “Hace unos años las pruebas deportivas podían percibirse como una molestia. Ahora hemos conseguido cambiar esa percepción afinando mucho los recorridos, mejorando la comunicación previa y haciendo que la actividad económica circule por la isla”. El conseller considera que este modelo permite atraer a un visitante interesado en conocer el territorio más allá de los grandes núcleos turísticos. “Estamos consiguiendo que quienes vienen a correr conozcan nuestros restaurantes, nuestros comercios, nuestra cultura y nuestro producto local. Es un turismo mucho más sostenible y tranquilo, que quiere disfrutar de la isla y conocer sus raíces”.

Una edición que vuelve a crecer

3 Días Trail Ibiza afrontará su decimotercera edición con más de 1.000 participantes y un programa que volverá a recorrer diferentes puntos de la isla. La principal novedad será el protagonismo de Santa Eulalia del Río en la jornada del sábado 28 de noviembre, donde se disputarán la Ultra, Maratón, Media Maratón y Starter, todas ellas con llegada en el Paseo S’Alamera. Para Losa, el crecimiento de la prueba debe ir acompañado de una organización cada vez más precisa que permita mantener el equilibrio entre el evento, la ciudadanía y el territorio. “Tenemos que seguir cuidando estas pruebas, atrayendo patrocinadores y organizándolas con mucha precisión para que las molestias a la ciudadanía sean las mínimas posibles y, al mismo tiempo, sigan contando con el apoyo y la bienvenida de toda la sociedad”. Las inscripciones de 3 Días Trail Ibiza continúan abiertas para su decimotercera edición, que se celebrará del 27 al 29 de noviembre.