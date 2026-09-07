Ibiza estrena el Polideportivo Paco Vázquez, una "nueva casa para el deporte base"

Ibiza ya tiene un nuevo pabellón. El Ayuntamiento de Vila y el Consell Insular inauguraron ayer el Polideportivo Paco Vázquez, una instalación situada en ses Figueretes que nace principalmente para dar respuesta a las necesidades del baloncesto y del deporte base y que supone la primera gran infraestructura deportiva de estas características que estrena el municipio en más de dos décadas.

El nuevo equipamiento ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros aportados por el Consell y es el tercer gran proyecto ejecutado dentro del Plan ‘Ibiza, Ciudad del Deporte’, impulsado por el Consistorio para modernizar y ampliar las instalaciones deportivas municipales.

Tres pistas transversales y una longitudinal

El pabellón cuenta con una pista principal preparada para competiciones federadas y una configuración que permite disponer de tres pistas transversales y una longitudinal de baloncesto. Una ampliación de espacios especialmente relevante para una ciudad que cuenta con más de 500 fichas de niños y jóvenes que practican este deporte y que hasta ahora tenían que repartirse entre las instalaciones disponibles.

El espacio dispone además de una grada para el público, gimnasio, enfermería, dos vestuarios para deportistas, otros dos vestuarios adaptados, vestuario para árbitros, aseos públicos, almacén y control de accesos. El proyecto incorpora también criterios de accesibilidad universal y eficiencia energética, con soluciones basadas en energías renovables y elementos arquitectónicos que favorecen la ventilación y la iluminación naturales.

El Ayuntamiento también pretende que el pabellón tenga actividad más allá de las tardes y del deporte federado. Como los entrenamientos de los clubes se concentran habitualmente en horario vespertino, el Consistorio prevé utilizar las instalaciones durante las mañanas para actividades dirigidas a mayores, como pilates, bailes latinos o gimnasia, con el objetivo de sacar un mayor rendimiento a un equipamiento que no quiere limitarse al baloncesto.

La nueva construcción se ha integrado además en el entorno del Cementeri Vell mediante una franja ajardinada y la conservación de los cipreses existentes, que funcionan como barrera visual y reducen el impacto de la edificación.

El acto de inauguración estuvo encabezado por el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y el presidente del Consell, Vicent Marí, y contó con la presencia de Paco Vázquez, exjugador profesional, actual entrenador ayudante del MoraBanc Andorra y Medalla de Oro de la Ciudad de Ibiza en 2016.

El pabellón lleva su nombre como reconocimiento a una trayectoria que le llevó desde la isla hasta la élite del baloncesto. Vázquez aseguró que dar nombre a un pabellón de su ciudad supone "uno de los mayores honores" de su carrera y confió en que las nuevas generaciones puedan disfrutar de la instalación y aprender en ella los valores asociados al deporte.

Por su parte, Triguero destacó que el nuevo espacio permitirá "atender las necesidades de los jóvenes jugadores y ampliar también la oferta para el resto de la ciudadanía", mientras que Marí puso el acento en la "colaboración entre administraciones". La inauguración terminó con una exhibición de triples y mates de Dunkers Street Airlines, que puso el espectáculo sobre la pista y estrenó oficialmente una instalación que, a partir de ahora, tendrá el reto de demostrar que hacía falta.