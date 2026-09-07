Formentera destina más de 76.000 euros a facilitar los desplazamientos de los deportistas de la isla

El Consell de Formentera ha aprobado la concesión de 76.062,91 euros en ayudas destinadas a sufragar los desplazamientos realizados durante 2025 por clubes, deportistas, árbitros y entrenadores de la isla para participar en competiciones fuera de Formentera. La convocatoria, gestionada a través del área de Deportes, pretende compensar parte de los costes adicionales derivados de la insularidad y facilitar que los deportistas de la isla puedan competir fuera de Formentera en mejores condiciones.

Las subvenciones benefician a nueve clubes deportivos y dos deportistas a título individual, una vez revisada la documentación presentada y comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. Entre las entidades beneficiarias figuran la SD Formentera, el Club de Surf Formentera, el Grup Esportiu Espalmador, el Club Tennis Illa de Formentera, Cosmitos Esportiu Club, el Club Basket Formentera, el Club Dojo Formentera, el Club Patinatge Artístic Formentera y el Club de Tir amb Arc Formentera.

El vicepresidente tercero y conseller de Deportes, Hugo Martínez, destacó la importancia de estas ayudas para los clubes y deportistas de la isla. “Competir desde Formentera tiene un coste añadido que nuestros clubes y deportistas han de asumir prácticamente cada vez que salen a competir”, señaló. Martínez añadió que el objetivo del Consell es que “vivir en una isla no sea un obstáculo para continuar creciendo deportivamente” y puso en valor el esfuerzo que realizan durante toda la temporada deportistas, entrenadores, clubes y familias. La convocatoria disponía de una partida total de 80.000 euros y forma parte de la línea anual de subvenciones del área de Deportes para facilitar la preparación y la participación en competiciones fuera de la isla. Una vez aprobadas las justificaciones, el Consell ha ordenado ya los correspondientes pagos a los beneficiarios.