Toni Vingut gana el Campeonato de España de Quads Todo Terreno

Sorpresa mayúscula en la última prueba del Campeonato de España de Quads Todo Terreno, disputada este fin de semana en Zaragoza. Toni Vingut, que llegaba a la cita segundo en la clasificación general, necesitaba una doble carambola de resultados para conseguir el cetro nacional. Y así ha sido.

El Cierzo Rally empezó muy bien para el piloto del Motoclub Eivissa, que consiguió la segunda posición en el prólogo de diez kilómetros. Durante la jornada posterior, con casi 300 kilómetros divididos en dos tramos cronometrados, el piloto local Aitor Martín volvió a ser el más rápido y se llevó la victoria. Vingut, que alcanzó con su quad los 130 km/h en competición, consiguió la segunda plaza, mientras que Gerard Casanova terminó quinto.

"Estoy muy contento. Poder seguir ganando cada vez es más difícil. No soy el más rápido, pero sí tengo muy buen ritmo e intento cometer pocos errores para ser más eficiente. Los pilotos jóvenes van muy rápido y me lo paso pipa con ellos", explica Vingut después de volver a conquistar el Campeonato de España, veinte años después de conseguir su primer título nacional.

Un camino complicado

El Cierzo Rally ha sido la cuarta cita del Campeonato de España de Quads Todo Terreno, después de Guadalajara, que fue la primera y donde Vingut no pudo participar tras ser operado del brazo, Cuenca y Extremadura. El recorrido de la prueba aragonesa fue menos revirado de lo habitual en comparación con otras competiciones, con mucha tierra y poca presencia de piedra y gravilla.

Durante la jornada se levantó mucho polvo, con una tierra blanca que flotaba en el ambiente y hacía prácticamente imposible aproximarse a los rivales para intentar adelantar. La segunda posición conseguida en el prólogo resultó determinante para Vingut, ya que le permitió salir en las primeras posiciones y evitar, en buena medida, el problema del polvo levantado por los quads que rodaban por delante.

Imagen de la competición. / Alejandro Garcés

Cuando faltaban 15 kilómetros para terminar el primer tramo cronometrado, de 167 kilómetros por Los Monegros, Vingut reventó una rueda trasera. Por la poca distancia que quedaba hasta la meta, decidió no repararla, bajar el ritmo y llegar pinchado hasta el final. Una decisión que terminó siendo "todo un acierto", reconoce el propio piloto.

Vingut pasó muchos nervios durante la prueba porque, al llegar segundo en el campeonato, necesitaba apretar para superar al líder, Gerard Casanova, y completar así la remontada que le permitiera hacerse con el título nacional. Finalmente, la combinación de resultados que necesitaba se produjo y el piloto ibicenco volvió a levantar un campeonato de España dos décadas después de su primer éxito.

El calendario, además, no da demasiado margen para celebrar. Vingut competirá la próxima semana durante tres jornadas con su quad en la Baja Aragón, los días 11, 12 y 13 de septiembre, una prueba puntuable para la Copa del Mundo de Bajas.