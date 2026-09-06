SD Ibiza y PE Sant Jordi se estrenan con triunfo en la primera jornada de Tercera RFEF

Gran jornada para la SD Ibiza y la PE Sant Jordi en el estreno de la temporada 2026/2027 en el Grupo 11 de Tercera RFEF. Sa Deportiva volvió a hacerse fuerte este domingo en el Municipal de Sant Rafael con un triunfo por 2-1 ante el Platges de Calvià, mientras que el cuadro jordier cumplió su revancha ante el CD Migjorn y logró imponerse por 1-0 en el último minuto, en un partido algo diferente en el Kiko Serra por jugarse a puerta cerrada. El Inter Ibiza dejó la nota negativa después de caer estrepitosamente en tierras alcudienses por 5-0 y deberá ajustar mecanismos para resarcirse de la derrota.

Los hombres de Raúl Casañ regresaban al Municipal de Sant Rafel después de descender de categoría hace cuatro meses y buscaban comenzar el camino hacia el ascenso de la mejor forma. Enfrente estaría un Platges de Calvià que no venía a poner las cosas fáciles y que quería rascar algún punto ante uno de los equipos más fuertes de la categoría.

Los locales encarrilaron el encuentro poco antes del descanso con un tanto de Luca Martín, que dio la ventaja a Sa Deportiva antes de la entrada a vestuarios. Con paciencia y solidez terminó llegando el segundo, obra de Vargas a los 70 minutos de choque. El delantero reafirmó su voluntad de continuar en el conjunto ibicenco este verano y ya ha dejado su rúbrica en el primer duelo de la temporada. Aunque Adrián Garrido recortó distancias a falta de 15 minutos para el final, la SD Ibiza amarró el resultado y selló el triunfo en su estreno.

Carella, el héroe 'jordier'

Las buenas noticias también llegaron para la PE Sant Jordi. Los pupilos de Rafa Payán regresaban a Tercera RFEF tras el épico ascenso que vivieron el pasado junio en unas circunstancias algo inusuales: un Kiko Serra vacío tras la sanción que interpuso la FFIB. En lo estrictamente deportivo, fue un partido muy disputado que no se decidió hasta el tiempo de descuento. Agustín Carella, uno de los incombustibles de este equipo, anotó el gol de la victoria y sació la sed de venganza de los jordiers ante un CD Migjorn que había salido victorioso del Kiko Serra hace tan solo tres meses. Con este triunfo, los de Sant Jordi han tenido el mejor estreno posible en su nueva categoría.

Por su parte, el Inter Ibiza vivió una mañana dominical complicada. Los Guerreros cayeron por 5-0 frente a la UE Alcúdia en un partido para olvidar y que servirá al equipo para seguir ensamblando piezas de cara al próximo compromiso liguero, que se disputará el próximo fin de semana en Es Putxet. Los tantos de Sarmiento, Samudio, Aguilera, Botello y Ripoll castigaron a un Inter Ibiza que se encuentra aún en fase de reconstrucción.