La Peña Deportiva muere en la orilla en Murcia

La Peña Deportiva ha caído por la mínima ante el CD Minera (1-0) en la mañana de este domingo. El estreno de los de Ramiro González en Segunda RFEF se saldó con una derrota en los minutos finales, después de un partido en el que sufrió bastante y en el que buscó mantenerse ante uno de los rivales más fuertes de la categoría. Un solitario gol de Piñán colocó la primera derrota de los santaeulalienses, que deberán esperar a la siguiente jornada para estrenar su casillero.

Los blanquillos salieron mandones en los primeros compases del choque buscando imponer su ley ante una CD Minera a la que no le urgía acechar la meta defendida por Lautaro Callejo. La realidad es que el conjunto murciano fue el primero en avisar con peligro, después de un disparo cruzado de Ceballos que se marchó a escasos centímetros de la portería ibicenca.

La ocasión reactivó aún más a las Águilas Rojas, que rozaron nuevamente el primer tanto con un cabezazo que despejó a bocajarro Lautaro con una parada antológica en el área pequeña. El argentino se erigió como la principal figura que sostenía a los de Ramiro González en los primeros diez minutos de partido.

Lautaro, héroe en la primera mitad

Silva tuvo la primera en el bando santaeulaliense con una volea lejana que se marchó muy desviada, pero que fue el primer aviso del conjunto peñista después de verse sometida por momentos. Sin embargo, los murcianos no cesaron el acoso ofensivo y estuvieron a punto una vez más de abrir la lata. En esta ocasión, Aarón Piñán impactó el esférico en el travesaño tras un intento de gol olímpico desde el costado izquierdo que inquietó nuevamente a los de la Villa del Río.

Lautaro haría nuevamente acto de presencia con otra atajada increíble a un libre directo ejecutado con maestría por parte de Alberto Vaquero. El acoso y derribo de la CD Minera no se detenía, ante la atenta mirada de un Ramiro González que, al igual que su equipo, deseaba que llegara una pausa de hidratación que permitiera reajustar el balance defensivo de los peñistas sobre el césped del Ángel Celdrán.

Dani Sancho logró inquietar a los murcianos con un peligroso disparo con pierna izquierda desde la frontal que rechazó Isma Estévez en el último momento. Piñán, por su parte, seguía protagonizando la pesadilla de los ibicencos con otro peligroso disparo desviado ligeramente. Ale Vera activó la reacción visitante, pero su disparo dentro del área fue demasiado manso para sorprender al cancerbero local. Aunque los santaeulalienses mejoraron sus prestaciones en los últimos compases de la primera mitad, el resultado no se movió y se terminó un primer periodo en el que la mejor noticia para la Peña fue el 0-0.

Fraile tuvo una de las más claras para la Peña

González quiso mover el banquillo tras el descanso e introdujo a Montori por un Salinas que no logró encontrarse sobre el césped en la primera parte. Sin embargo, el cuadro murciano seguía desempeñando el mismo rol dominante que antes del descanso. Pelón se puso la capa de superhéroe para salvar bajo palos un remate de Kamal que iba camino de las mallas.

La entrada de Marc Fraile y Fran Callejón en las filas peñistas refrescó ligeramente a los de la Villa del Río, que conseguían mantener el muro frente a un CD Minera que tenía en Kamal y Piñán sus principales bazas en el ataque. Los ibicencos esperaban su momento con balones a la espalda de la defensa murciana que pudieran traducirse en alguna jugada peligrosa que igualara el duelo. Esa jugada terminaría llegando, después de un balón que cogió desprevenida a la zaga local y que condujo Montori por la izquierda. El navarro descargó para al área para que Fraile empujara el balón a la red, pero Morros se anticipó en el último segundo para despejar el cuero.

Piñán encarriló el choque en los minutos finales

Los pitiusos se encontraban cada vez más cómodos sobre el césped después de más de una hora de sufrimiento y las llegadas no se hicieron esperar, aunque sin acierto. Los locales atacaban con más corazón que fútbol, pero obtuvieron finalmente su recompensa. Una conducción de Pipo por la banda izquierda terminó en un pase a Piñán, protagonista indiscutible del partido, que colocó el balón en la red para encarrilar el choque en el minuto 84 y despertar a la Peña de un futurible empate.

Sin embargo, el caos ya se había apoderado del duelo y todavía podía ocurrir cualquier cosa. De hecho, los blanquillos aún no había dicho su última palabra. Montori remató prácticamente desde el área pequeña un buen centro de Fraile desde la derecha y que salvó 'in extremis' Ángel Cano para evitar el empate.

El marcador no se movió más hasta el final, y la Peña Deportiva se fue con las manos vacías de un partido que pudo empatar, pero en el que fue dominado durante gran parte del encuentro.