Juanfran 'Planas' y Guillem Riera 'Prim' protagonizan la noche de trote en Sant Rafel

El Hipòdrom de Sant Rafel acogió una nueva jornada de carreras de trote en la noche de este sábado con una reunión marcada por los dobletes conseguidos por Juanfran 'Planas' y el profesional mallorquín Guillem Riera ‘Prim’, además de las destacadas actuaciones de Grido d’Amore y Love Story CT.

La reunión comenzó con el Premi Volcan Don Gary, destinado a potros de la Gen O, en el que Orchata des Llorer se estrenó de la mejor manera posible. Con Gulliem Riera ‘Prim’ a las riendas, dominó la carrera de principio a fin y consiguió imponerse por la mínima en la línea de meta, firmando una media kilométrica de 1'30”7. Ormay Plus, conducida por José Luis 'Botja', finalizó segunda, mientras que Onyx du Crack fue distanciada en los primeros metros.

La emoción aumentó en el Premi Vol Viure BR, decidido en una llegada muy ajustada. Lindy Hop CX, dirigida por Juanfran 'Planas', superó prácticamente sobre la línea de meta a Heaven des Llorer, que había llevado el control durante buena parte de la prueba. La ganadora completó los 2.125 metros con un registro de 1’21”7, mientras que Keisha des Puig, con Adrián Ferrer, ocupó la tercera posición.

Lindy Hop CX se impuso en una llegada muy ajustada. / Joan Costa Guasch

Grido d'Amore estableció el mejor registro de la jornada

'Planas' volvió a saborear la victoria en la tercera carrera gracias a Grido d’Amore. El caballo evidenció una notable mejoría respecto a sus anteriores actuaciones y lanzó un potente cambio de ritmo en los metros finales que le permitió marcharse en solitario hacia el triunfo. Además, estableció el mejor registro de toda la jornada, con 1’19”4. Por detrás cruzaron la meta Invictus CB, con Julio 'Bassó', y Jack Saltor, con Jorge Ginard a las riendas.

En la cuarta prueba, Love Story CT prolongó su magnífico estado de forma. Bajo la dirección de Juan Carlos Ferrer, dominó con autoridad desde la salida hasta la meta para conseguir su cuarta victoria en las últimas cinco carreras disputadas. Marcó un registro de 1’19”6, por delante de Jar Jar Binks e Iohdeco TF, que completaron el trío de cabeza.

La jornada se cerró con el triunfo de Horizon d’Almani, que tampoco encontró oposición y dominó la prueba de principio a fin. Guillem Riera ‘Prim’ consiguió así su segunda victoria de la reunión, en esta ocasión con una marca de 1’20”3. Julio Cesar HM, dirigido por Álex Sala, protagonizó un buen remate final para acabar segundo por delante de Apparizione Mail, tercera clasificada.