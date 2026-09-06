El Class Sant Antoni cae con claridad en Ibiza ante un buen Fibwi Palma

El Class Sant Antoni sufrió una contundente derrota este domingo frente al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma (65-97), en el partido correspondiente al Trofeu Aon disputado en el Pabellón Siroko Sa Pedrera. Los isleños, con muy pocos entrenamientos todavía, no tuvieron ninguna opción frente a un rival de superior categoría (los mallorquines juegan en la Primera FEB), de más calidad y que jugó con mucha más intensidad.

Boris Balibrea, nuevo entrenador de los ‘portmanyins’, tiene trabajo por delante para acoplar a un equipo con bastantes caras nuevas en la plantilla. Es la principal conclusión que se puede sacar a estas alturas de la pretemporada. Esa y que el margen de mejora es enorme. Porque el Class falló numerosos tiros y perdió innumerables balones. Y así es muy complicado tutear a un adversario que ya partía como favorito.

El conjunto mallorquín fue claramente superior en el primer cuarto. Los locales, muy desacertados en el tiro, nunca tuvieron opciones de dominar el marcador. El bloque visitante impuso su ley, tanto por dentro como por fuera, para acabar llevándose claramente el parcial con suficiencia, por 14-25.

Los sanantonienses intentaron no perder la compostura y salieron un poco más intensos en defensa en el segundo cuarto. Con un triple de Gantt, el Class trató de apretar un poco más las cosas (22-32). Los de Balibrea no consiguieron bajar de la barrera psicológica de los diez puntos. Cuando el Fibwi pisaba el acelerador, se escapaba, aprovechando su acierto y los errores del rival. Con una canasta sobre la bocina de Bracey, el marcador se quedó en 32-51 al descanso.

Nada cambió tras el descanso

Las cosas no mejoraron en el inicio del tercer acto. El Class solo anotó un punto en cuatro minutos (con un libre de Dibba) y el Fibwi siguió a lo suyo, con canastas de todo tipo. El 33-60 obligó al míster de los ibicencos a parar el encuentro. Le vino bien el respiro a los jugadores del bloque de Portmany, que se enganchó con cinco puntos consecutivos: un mate de Dibba y una canasta de dos de Gómez (37-60).

Pero el Class siguió estando muy gris en el último acto del choque. Ni siquiera pudo maquillar un poco el marcador y la victoria, con merecimiento, se la llevó el Fibwi por 65-97. Ahora el equipo ibicenco afrontará la Copa de España, el próximo sábado en la pista del Getafe (18 horas).