El CF Sant Rafel se lleva la Copa Illes Balears y ya está en la fase previa de la Copa del Rey

El CF Sant Rafel está de enhorabuena. El conjunto rafeler logró alzarse con la Copa Illes Balears en la mañana de este domingo tras imponerse en la final ante el CE Alaior por 0-3, y certifica así el pase a la fase previa de la Copa del Rey, que le enfrentará a equipos que forman parte de todo el país.

Los azulones llegaban a la finalísima después de una semifinal cargada de emociones fuertes y en la que los de Sant Rafel se impusieron el pasado sábado al CD Ferriolense en la tanda de penaltis, que decidió un igualadísimo 2-2. Pese al desgaste que supone una eliminatoria de este calibre, los ibicencos se amarraron las botas e hicieron olvidar la dureza de las semifinales con una exhibición de goles.

El primer tanto no se hizo esperar, ya que Asier adelantó a los rafelers en el minuto 9 y puso tierra de por medio en las instalaciones del CIDE. El marcador no se movió más hasta el descanso, pero los ibicencos aún no habían dicho su última palabra y dejaron claro que no buscaban amarrar únicamente el resultado, sino ir a por más goles.

Los rafeleres, más cerca de enfrentarse a un equipo de Primera División

Dicho y hecho, ya que Brandon sería el encargado de colocar el 0-2 transcurridos 20 minutos de la segunda mitad, y celebrarlo con gran parte del equipo, consciente de que el título ya estaba muy cerca de sus manos. Cinco minutos después, lo estaría aún más, después de que Paulo pusiera el broche a una final perfecta con un penalti ejecutado a lo 'panenka' para colocar el 0-3 definitivo y darle la copa al cuadro ibicenco, campeón indiscutible de la competición

La alegría, sin embargo, no acaba aquí. Con este triunfo, los rafelers entran en el sorteo de los 20 equipos que disputarán la fase previa de la Copa del Rey. Aunque se desconocen todavía los emparejamientos, si el CF Sant Rafel consigue ganar la eliminatoria a doble partido frente al rival que le toque, formará parte de la primera ronda de la Copa del Rey donde, con gran probabilidad, se enfrentará a un equipo de Primera División.

La Copa Illes Balears ya está en Ibiza y el combinado de Sant Rafel espera con ganas el próximo rival, que puede convertirse en la llave para abrir las puertas de un histórico cruce con alguno de los mejores equipos del país.