El Trasmapi HC Eivissa cierra la pretemporada con goleada y se lleva el Trofeu Illes Balears

El Trasmapi Gobycar & Citubo HC Eivissa puso este sábado el punto final a su pretemporada de la mejor manera posible. El conjunto ibicenco se proclamó vencedor de la quinta edición del Trofeu Illes Balears en el sa Blanca Dona, después de imponerse con claridad por 41-20 al Handbol Mallorca, equipo de Primera Nacional, en el último ensayo antes del comienzo de la competición oficial.

El equipo dirigido por Geno Tilves fue aumentando su dominio con el paso de los minutos y terminó rompiendo el encuentro gracias, especialmente, a su intensidad defensiva y a la capacidad para aprovechar las recuperaciones y desplegar todo el arsenal ofensivo del que dispone al contraataque.

Pese al inicio fulgurante del cuadro naranja en el choque, el preparador gallego mantuvo un tono correctivo por los pequeños errores que cometieron sus jugadores en el primer periodo: «No me gustó el momento de despistes y errores al meternos en el partido». Una vez superado el inicio, Tilves se mostró satisfecho con la respuesta de los suyos. «A partir de que fuimos capaces de meternos, pudimos defender, correr y marcar muchos goles en transición», valoró.

La primera cita importante, el próximo sábado

El combinado ibicenco también dejó buenas sensaciones en ataque, con fases de juego fluido y rápidas circulaciones de balón. Tilves destacó «momentos muy buenos, con buen ritmo y continuidades» que ofreció el equipo, y cree que ya se ha podido apreciar el ritmo de juego que requerirá la temporada.

El encuentro permitió además repartir minutos entre toda la plantilla. Incluso tuvo participación Izan Rubio, jugador del segundo equipo, que aprovechó su oportunidad anotando un gol. «La gente de casa siempre es positiva para nosotros, están trabajando bien y hay que seguir por ahí», apuntó el técnico.

Con este triunfo, el Trasmapi HC Eivissa da por finalizado definitivamente el periodo de preparación. La plantilla regresará a los entrenamientos este lunes con la mirada puesta ya en el estreno liguero, previsto para el sábado 12 de septiembre en Santander. «Se acabó la pretemporada, las bromas, y empezamos ya con las cosas serias», sentenció Tilves.