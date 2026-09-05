La SD Formentera logra sumar un punto en su debut liguero en Menorca

La SD Formentera ha conseguido llevarse un punto en tierras menorquinas en su estreno en el Grupo 11 de Tercera RFEF. Los rojinegros sumaron un empate a uno en la primera jornada de la temporada, disputada durante la tarde de este sábado en el feudo del CE Mercadal. Con este punto, los formenterenses encaran con buenas sensaciones el inicio de la campaña, que continuará en la segunda jornada con el choque ante la UE Porreres en el Municipal de Sant Francesc.

El cuadro pitiuso llegaba a su primer compromiso oficial de la temporada después de un verano en el que han llegado caras nuevas y, por ende, se han despedido otras más conocidas. Sin embargo, la entidad deportiva de Formentera ha logrado mantener a la columna vertebral de un equipo que estuvo muy cerca de alcanzar play offs de ascenso la pasada campaña.

Uno de los jugadores que ha decidido permanecer un año más en la disciplina formenterense es Losada, que se ha convertido en el primer goleador rojinegro de la temporada. El central materializó el primer tanto visitante en el primer minuto de choque y encarriló el envite para los de Maikel Romero en Es Mercadal.

Este domingo llegará el turno de PE Sant Jordi, Inter Ibiza y SD Ibiza

Los formenterenses lograron amarrar el resultado hasta la segunda parte, momento en el que los menorquines metieron una marcha más. A partir del minuto 70, el choque se volvió más bronco, lo que se reflejó en algunas tarjetas amarillas que recibió el cuadro menorquín. Finalmente, los locales consiguieron el ansiado empate tras un tanto de Mario Pineda en propia meta a tan solo 12 minutos del final.

El electrónico no se movería más y el encuentro finalizaría con tablas en el marcador, no sin antes ver cómo los entrenadores de ambos equipos terminarían expulsados en los compases finales.

Con este empate, la SD Formentera estrena su casillero en Tercera RFEF y encara con confianza el duelo de la próxima semana, en el que recibirá a la recién descendida UE Porreres.

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Este domingo será el turno de la SD Ibiza, la PE Sant Jordi y el Inter Ibiza. Los hombres de Raúl Casañ recibirán a las 12 horas al Platges de Calvià en el Municipal de Sant Rafel, con el objetivo del ascenso en mente. Por su parte, los jordiers recibirán a la misma hora al CD Migjorn, equipo que les apeó del ascenso a Tercera RFEF hace tres meses, mientras que Los Guerreros se medirán a las 12.15 horas a una UE Alcúdia que pondrá las cosas realmente difíciles. Ya comenzó la aventura de los pitiusos en la quinta categoría del fútbol español.