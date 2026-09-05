La Peña Deportiva quiere estrenarse en Segunda RFEF con una buena actuación en Murcia

La hora de la verdad ya ha llegado para la Peña Deportiva. Después de un verano repleto de amistosos en los que los de la Villa del Río han tenido la oportunidad de engrasar máquinas, este domingo llegará la primera prueba importante. Será ante el CD Minera en el Municipal Ángel Celdrán a las 11 horas en el encuentro correspondiente a la jornada 1 del Grupo 3 de Segunda RFEF, categoría a la que regresa el cuadro santaeulaliense tras el valioso ascenso logrado el pasado mes de junio.

Los pupilos de Ramiro González llegan con las pilas renovadas. Un mercado de fichajes muy movido y en el que el equipo blanquillo ha vivido una transformación de gran parte de su plantilla ha protagonizado el verano de los ibicencos. Sin embargo, la metamorfosis peñista no ha vivido prácticamente reveses en esta pretemporada, donde ha contado todos sus partidos por victorias, a excepción de la goleada recibida (5-0) en Can Misses ante la UD Ibiza, equipo de una categoría superior.

Si bien es cierto que los rivales del conjunto de Santa Eulària este verano fueron los equipos pitiusos de Tercera RFEF, la realidad es que la Peña desplegó algunas de sus armas ante PE Sant Jordi, Inter Ibiza y SD Formentera, con victorias en todos sus duelos.

El CD alcanzó la fase de ascenso a Primera RFEF la temporada pasada

Ahora que el proceso preparatorio ha llegado a su fin, es momento de ajustarse las botas y afrontar uno de los encuentros más difíciles de toda la temporada, ya que, además de ser el primer duelo de la competición, es ante uno de los rivales más fuertes de la categoría. De hecho, el CD Minera se convirtió en uno de los máximos aspirantes a ascender a Primera RFEF tras terminar en la segunda posición la termporada pasada.

El segundo puesto condujo a los murcianos a disputar la fase de promoción de ascenso a la tercera categoría del fútbol español. Sin embargo, el sueño se terminó a las primeras de cambio tras caer en la semifinal a doble partido ante el CD Coria, hecho que les llevó a reaparecer un año más en el Grupo 3 de Segunda RFEF y a buscar nuevamente cumplir el máximo objetivo.

«Vamos a mirar a los ojos a todos los rivales»

«Es un equipo hecho para estar ahí arriba, porque por presupuesto y nombre de jugadores está llamado para eso», explica el técnico blanquillo, Ramiro González, en la previa del encuentro. El alicantino es consciente de la dureza del primer partido de la temporada, pero tiene claro el mensaje que quiere transmitir a sus jugadores: «Vamos a mirar a los ojos a todos los rivales, sin faltarles el respeto, pero sin que tampoco nos lo falten a nosotros».

El preparador se mostró también con ganas de comenzar la campaña tras una pretemporada en la que casi todos los partidos se han saldado con triunfo: «Al final, la competición es lo que nos pone a los que nos dedicamos a esto y lo acogemos con mucha alegría. Aunque no nos hemos enfrentado a rivales de nuestra misma categoría, considero que ha sido una pretemporada positiva y que ha servido para ver cómo se desenvuelve el equipo», señala.

La Peña Deportiva ya está preparada para afrontar el primer duelo de la temporada 2026/2027 en uno de los feudos más difíciles de la categoría y encara con ambición el primer tramo de la competición que, con toda seguridad, marcará el devenir de los ibicencos en el Grupo 3 de Segunda RFEF.