El Gasifred Atlético inicia con goleada su primer amistoso en Ibiza

El Gasifred Atlético superó con grandes sensaciones otra prueba más, dentro de la serie de amistosos que el conjunto ibicenco está disputando antes de que inicie la temporada. En esta ocasión, los pupilos de José Fernández golearon este sábado al Palma Futsal B por 8-3 en el polideportivo de Es Viver mostrando una exhibición de ataque y poderío ofensivo. Aunque el objetivo es asimilar conceptos y adquirir ritmo competitivo, lo cierto es que se pueden extraer conclusiones muy positivas tras un resultado más abultado de lo que parecería en un principio.

Los azulones arrancaron el duelo con gran intensidad, con un Abdel muy incisivo por la ala derecha que acechaba constantemente la meta rival. Por su parte, el conjunto mallorquín fue ganando metros durante los primeros cinco minutos del encuentro y gozaron de numerosas ocasiones para adelantarse en el electrónico. Una de ellas fue a parar al palo derecho de la portería, en el que habría sido el primer gol de los visitantes.

Vicent Valdés replicó en el bando ibicenco con otro disparo que impactó contra el poste, poco antes de que Álex García convirtiera el primero del Gasi tras un disparo mordido que perforó las mallas. Si bien es cierto que los pitiusos avisaron en reiteradas ocasiones sobre la meta mallorquina, el final de los primeros veinte minutos reglamentarios se saldó con un escaso 1-0. La locura aún estaba por llegar.

Vendaval goleador en la segunda mitad

El inicio de la segunda mitad no pudo ser mejor para los azulones, ya que Manucho aprovechó una salida dubitativa del cancerbero visitante para definir con un disparo raso al centro de la red. 2-0 y todo el segundo periodo por delante. El tercero no se hizo esperar, obra de Iker tras empujar el cuero a las mallas y decantar un choque que ya tenía dominador claro.

Los palmesanos lograron frenar las acometidas ibicencas y recomponerse de la avalancha inicial con un gol que maquilló el resultado. Sin embargo, el 3-1 no tardaría en transformarse en 4-1, después de que Iker siguiera sumando tantos a su cuenta goleadora.

Los últimos cinco minutos del encuentro se convirtieron en un festival de goles por parte de ambas escuadras, que se tradujo en un toma y daca ofensivo en el que el cuadro de Fernández amplió aún más la ventaja, saldándose con un resultado global de 8-3. Con este triunfo, el Gasifred Atlético continúa mostrando sus buenas sensaciones de cara al debut liguero, que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre.