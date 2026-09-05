Class Sant Antoni-Fibwi Palma, un amistoso para seguir "ensamblando las piezas"

El Class Bàsquet Sant Antoni, que milita en la Segunda FEB, y el Fibwi Palma Bàsquet Mallorca, conjunto de Primera FEB, se verán las caras este domingo en el partido amistoso encuadrado dentro del Trofeu Aon, organizado por la Federación de Baloncesto de las Islas Baleares. El encuentro se disputará desde las 19 horas en el Pabellón Siroko Sa Pedrera (Eivo TV). Aunque todavía es pronto, será la primera prueba para el equipo ibicenco, que esta temporada entrena Boris Balibrea, nuevo timonel del conjunto sanantoniense, que cuenta también con muchas caras nuevas.

Los aficionados del bloque pitiuso podrán ver en acción a los numerosos fichajes del Class Sant Antoni para la temporada 26-27. Con la única ausencia de Kai Johnson, que tiene permiso para reincorporarse más tarde debido a motivos personales, se trazarán las primeras líneas de la propuesta de juego de los ‘portmanyins’, que tendrán que emplearse a fondo ante un rival de superior categoría.

Un rival complicado

Entrenado por Álex Formento, nuevo inquilino del banquillo, el Fibwi afronta una campaña en la que intentará no pasar tantos apuros como el ejercicio pasado, en el que consiguió la permanencia en la última jornada de la competición de fase regular. Los palmesanos competirán en una Primera FEB en la que hay otros dos equipos de Baleares: el Palmer Basket Mallorca Palma y el Bàsquet Menorca. Una antesala de la ACB que se le resiste al Class, que lleva tres intentos consecutivos cayendo en la finalísima del ‘play-off’ de no campeones.

“Estamos muy contentos con los primeros días de trabajo. Estamos teniendo mucha carga, pero el equipo está respondiendo bien. Hay jugadores con pequeñas molestias, típico de le pretemporada por entrenar mucho e intentar imprimir mucho ritmo. Así que nada fuera de lo normal. Ojalá podamos mantener este nivel”, manifestó Balibrea.

El técnico del Sant Antoni afirmó también que afrontan el partido “con muchas ganas” y como un test “de preparación” que será “difícil”. “El rival nos va a exigir muchísimo. No hemos querido centrarnos en absoluto en el adversario. Es muy temprano en la pretemporada y el foco es tener claras nuestras ideas y nuestra filosofía de juego. Queremos intentar implementar lo que hemos estado trabajando todos estos días, más allá del equipo que tengamos delante”, resaltó el preparador del Class Sant Antoni.