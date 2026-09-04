El San Pablo-Eivissa echa el cerrojo con Cristina Soriano

Cristina Soriano se incorpora al San Pablo-Eivissa para reforzar la portería de cara a la temporada 2026/2027. La guardameta llega a Ibiza con ganas de asumir un nuevo reto y seguir dando pasos adelante en su carrera después de estrenarse la pasada temporada en Segunda División. Su trayectoria comenzó a tomar forma en el Penya Ciutadella, donde empezó a competir en el fútbol sala balear y fue adquiriendo experiencia bajo los palos. Su progresión le llevó posteriormente a recibir la llamada del Atlético Mercadal Futsal, una oportunidad que le permitió dar el salto a Segunda División y medirse por primera vez al fútbol sala nacional.

Ahora, Soriano cambia Menorca por Ibiza para ponerse a las órdenes del San Pablo y convertirse en una pieza más de un proyecto que afronta una nueva temporada con ambición. La portera aterriza en la isla con el objetivo de seguir creciendo, aportar su experiencia en la categoría y hacerse fuerte bajo los palos de un equipo que quiere dar un paso adelante.