El San Pablo-Eivissa arranca con ilusión una temporada de altos vuelos

El San Pablo-Eivissa ya está listo para una nueva e ilusionante temporada. El club de Ca n'Escandell presentó este jueves en el polideportivo de Es Viver a su plantilla para la campaña 2026-27, un curso que el conjunto ibicenco afronta con el objetivo de consolidarse después de un año sólido en la segunda categoría del fútbol sala femenino español. El primer gran reto no tardará en llegar, ya que el equipo de Sergio Oruj disputará el próximo 12 de septiembre su primer partido oficial en la Copa de la Reina ante Globalcaja Albacete, una cita que el equipo prepara con especial ilusión por ser el primer duelo en la historia de esta competición que se juega en la isla.

Antes de comenzar el acto, las jugadoras recibieron el respaldo de diferentes representantes institucionales y del propio club. La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, dio la bienvenida a la plantilla y aseguró que seguirá de cerca al equipo durante toda la temporada; mientras que el alcalde, Rafa Triguero, destacó la importancia del San Pablo como puntal del deporte femenino de Ibiza.

Triguero animó además a las jugadoras a confiar en sus posibilidades y planteó el reto de conseguir una mayor presencia de aficionados en las gradas, especialmente de niños y niñas: «Sois el equipo que juega en mayor categoría en toda Ibiza y un referente para el deporte femenino de la isla».

«Si somos una piña, este tiene que ser nuestro año»

También tomaron la palabra el presidente del club, Tasio Moreno, y el director deportivo, Iván Gil. Moreno recordó la evolución experimentada por la entidad en los últimos años. «Somos un club muy pequeñito y vamos creciendo cada día. Hemos pasado de estar luchando por la salvación a ser octavos y jugar la Copa de la Reina», señaló.

La concejala de deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, y el alcalde, Rafa Triguero, dirigen unas palabras a las jugadoras del San Pablo-Eivissa. / J.A. Riera

Gil, por su parte, pidió unidad a la plantilla después de la confianza depositada en un bloque que no ha sufrido ninguna marcha respecto a la temporada pasada. «Este es vuestro año. Hemos dado un voto de confianza a todas porque os lo habéis ganado. Si somos una piña, este tiene que ser nuestro año», afirmó.

El técnico, Sergio Oruj, tiene ya la mirada puesta en el estreno copero, que afronta «con ganas e ilusión por ser la primera vez que se juega en Ibiza», explicó a este diario. No obstante, el técnico mantiene un discurso prudente respecto a los objetivos de la temporada: «No puedo decir que vamos a estar entre los cuatro primeros, pero como entrenador mi objetivo es estar lo más arriba posible», aseguró.

El cuadro ibicenco comenzó los entrenamientos el pasado martes y tendrá una pretemporada especialmente corta. Antes de la Copa de la Reina disputará un encuentro preparatorio programado para la próxima semana ante el CD Ibiza masculino, después de que Oruj lamentara las dificultades encontradas para cerrar amistosos contra otros conjuntos femeninos de la isla: «Si no vamos todos a una y cada uno mira por lo suyo, entonces me tocará a mí hacer lo mismo cuando le ocurra a otros».

Una nueva portera cerrada y dos fichajes más, entre las previsiones

La dirección deportiva continúa trabajando para reforzar el equipo. Después de las incorporaciones de Paula Sánchez y Nicole Armoa, el club espera poder contar con la colombiana Karen Torres a partir del próximo mes, tras los problemas burocráticos que lleva arrastrando desde el año pasado.

El director deportivo de la entidad ibicenca, Iván Gil, confirmó a este diario que la plantilla aún no está cerrada, ya que tiene prácticamente acordada la llegada de una portera. Asimismo, las negociaciones para traer a dos incorporaciones más siguen en marcha con el objetivo de completar un grupo aún más sólido.

Con una plantilla reforzada, nuevos fichajes en su estructura y la intención de continuar creciendo deportiva y socialmente, el San Pablo-Eivissa inicia una temporada cargada de retos. El primero llegará casi de inmediato: la Copa de la Reina, escenario elegido para medir las primeras sensaciones de un equipo que quiere volver a mirar hacia arriba.