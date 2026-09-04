El Inter Ibiza, a repetir otra gran temporada en Tercera RFEF

El Inter Ibiza afronta este fin de semana el comienzo de una nueva temporada en el Grupo 11 de Tercera RFEF con la ambición de competir por la zona alta de la clasificación. El conjunto que dirige el argentino Carlos Fourcade debutará a domicilio este domingo a las 12.15 horas ante la UE Alcúdia, en la que será la primera prueba de fuego para el combinado ibicenco tras un mercado agitado.

«Hay muy buen equipo y muy buenos jugadores, pero ahora tenemos que encajarlos», explica el técnico a este diario, además de reconocer que los primeros partidos oficiales siempre generan incertidumbre, especialmente en un equipo que ha incorporado numerosos efectivos y que todavía busca alcanzar «ensamblar las piezas», afirma.

El primer examen llegará frente a la UE Alcúdia, equipo del que Fourcade destaca su «capacidad para manejar el balón» y de disponer de «jugadores de gran calidad técnica». Sin embargo, Fourcade prefiere mantenerse cauto antes del debut: «Los comienzos son una incertidumbre. Cuando yo estudiaba, me acuerdo de que iba a examinarme y, cuando llegaba, no te acordabas de nada y parecía que no habías estudiado. Aun así, vamos con optimismo a ganar el partido y no saldremos a especular», sentencia.

Traslado temporal de Can Cantó a Es Putxet

El conjunto interista llega al inicio del campeonato después de unas últimas semanas condicionadas también por las obras que se están llevando a cabo en Can Cantó, su instalación habitual. Esta situación ha obligado al club a trabajar provisionalmente en Es Putxet, donde ha tenido que adaptarse a las instalaciones disponibles y compatibilizar su actividad con la de otros clubes que utilizan este campo.

«La verdad es que están trabajando bastante rápido», afirma Fourcade, que confía en que las actuaciones en Can Cantó puedan finalizar para el mes de octubre, fecha estimada para que Los Guerreros regresen a su hogar deportivo.

La propia Federación aún mantiene en su página web a Can Cantó como el recinto donde se disputará el encuentro entre el equipo interista y el CE Mercadal el próximo 12 de septiembre. Sin embargo, el propio técnico explica que el club ya había señalado este campo como instalación alternativa ante la posibilidad de que Can Cantó no estuviera disponible.

Los Guerreros buscarán alcanzar las cotas altas de la clasificación

El técnico también quiso restar importancia a los resultados cosechados durante la pretemporada. Para Fourcade, esta serie de amistosos ha servido fundamentalmente para probar alternativas y comprobar la respuesta del equipo antes del inicio de la competición. En ese sentido, asegura haber visto «cosas muy buenas» en los partidos disputados frente a SD Formentera y SD Ibiza.

El entrenador define a su nuevo equipo como un conjunto «muy frontal», con velocidad y futbolistas capaces de competir y pelear en posiciones ofensivas: «Quiero que sea un equipo con ambición y salir a cualquier campo a buscar el partido. Después, la realidad nos pondrá donde tenemos que estar», afirma Fourcade.

Más allá de las circunstancias de estas primeras semanas, el entrenador tiene claro qué mentalidad quiere transmitir al vestuario durante toda la temporada. Fourcade descarta plantear el campeonato únicamente desde la perspectiva de conseguir la permanencia. «Yo nunca jugué para permanecer. No es mi esencia», afirma. «La idea es pelear por estar arriba y, como entrenador, me tengo que poner la presión para llegar ahí», insiste el preparador, que no ve un futurible ascenso como una quimera.

Con esa filosofía, Los Guerreros inician una temporada en la que pretenden dar un paso adelante. El primer test será la UE Alcúdia y, a partir de ahí, el devenir del resto de partidos marcarán el rumbo de un Inter Ibiza que quiere volver a hacer un gran año en Tercera RFEF.