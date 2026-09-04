Ibiza inaugurará el próximo lunes el nuevo polideportivo Paco Vázquez

El Ayuntamiento de Ibiza y el Consell Insular inaugurarán el próximo lunes a las 20.30 horas el nuevo polideportivo Paco Vázquez, la instalación situada en ses Figueretes que nace con la intención de convertirse en uno de los espacios de referencia para la práctica del baloncesto en la ciudad.

El polideportivo forma parte del plan municipal ‘Eivissa, ciutat de l’esport’, con el que el Ayuntamiento pretende ampliar, renovar y modernizar la red de instalaciones deportivas de la capital ibicenca. Su apertura se suma a otros proyectos puestos en marcha recientemente, como la inauguración del estadio de es Putxet el pasado mes de marzo y la apertura de tres nuevas pistas de tenis en agosto.

El nuevo pabellón se ha construido sobre una superficie de 2.751 metros cuadrados dentro de una parcela municipal de 12.013 metros cuadrados situada en el entorno de la avenida de Sant Jordi y junto al Cementerio Viejo. El proyecto busca integrar la construcción en el entorno mediante una franja ajardinada y la conservación de los cipreses existentes, que funcionan como barrera visual para reducir el impacto del edificio.

Un reconocimiento a una trayectoria deportiva impecable

La instalación dispone de una grada para el público, gimnasio, enfermería, dos vestuarios para deportistas, otros dos adaptados, un vestuario específico para árbitros, aseos públicos, almacén y un sistema de control de accesos. El polideportivo también incorpora criterios de accesibilidad universal, confort y eficiencia energética, con sistemas basados en energías renovables y soluciones arquitectónicas destinadas a favorecer el aprovechamiento de la iluminación y la ventilación naturales.

El acto estará presidido por el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, el presidente del Consell, Vicent Marí, y contará con la presencia del propio Paco Vázquez, exjugador profesional de baloncesto, actual entrenador ayudante del MoraBanc Andorra y Medalla de Oro de la Ciudad de Ibiza desde 2016.

El nuevo equipamiento, financiado por el Consell, lleva el nombre del exbaloncestista ibicenco como reconocimiento a su trayectoria deportiva y humana y a su estrecha vinculación con el deporte de la isla. La decisión de bautizar la instalación con su nombre fue anunciada el pasado mes de junio por el consistorio.

Paco Vázquez completó 17 temporadas como jugador profesional y disputó 515 partidos en la Liga ACB, en los que anotó 587 triples. Además, fue 12 veces internacional con la selección española absoluta. En su palmarés figuran, entre otros logros, un título de Liga, una Copa Korac y una Copa FIBA, además de una medalla de plata en un Europeo sub-22 y un bronce con la selección absoluta en el Campeonato de Europa.

La concejala de deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, destacó que la entrada en funcionamiento del nuevo pabellón supone «un nuevo paso» en la apuesta de las administraciones por facilitar la práctica deportiva, respaldar a los clubes y entidades de baloncesto de la ciudad y ofrecer instalaciones de calidad a las nuevas generaciones de deportistas.