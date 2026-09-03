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Fútbol | Tercera RFEF

Violencia en el fútbol: la PE Sant Jordi regresará a Tercera RFEF con un estreno a puerta cerrada en el Kiko Serra

El conjunto verdinegro recibirá este domingo al CD Migjorn a las 12 horas sin público en las gradas tras los incidentes ocurridos en el último encuentro del ascenso frente al Pòrtol FC

Los aficionados jordiers se congregan en el Kiko Serra para presenciar el encuentro frente al CD Migjorn..

Los aficionados jordiers se congregan en el Kiko Serra para presenciar el encuentro frente al CD Migjorn.. / Toni Escobar

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Juan López

Ibiza

La PE Sant Jordi iniciará este domingo, 6 de septiembre, su nueva etapa en Tercera RFEF tras el heroico ascenso que vivió durante el pasado mes de junio. El conjunto verdinegro recibirá al CD Migjorn a partir de las 12 horas en el campo municipal Kiko Serra, en el primer compromiso oficial de la temporada como local.

El esperado regreso del equipo a la categoría nacional, sin embargo, tendrá que producirse a puerta cerrada. El motivo del cierre se debe a que algunos aficionados jordiers lanzaron vasos de cartón y botellas vacías de plástico a jugadores del Pòrtol FC en el último partido del ascenso, después de que éstos hubieran tirado bebidas isotónicas a la grada.

La entidad de Sant Jordi había tratado de conseguir que sus aficionados pudieran estar presentes en las gradas y presentó un recurso formal ante la Federación tras agotar las vías reglamentarias disponibles. Finalmente, la resolución no ha sido favorable, por lo que el partido de sanción se mantendrá y el encuentro deberá celebrarse sin público.

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Desde la PE Sant Jordi han lamentado no poder compartir con su afición un momento especial como el regreso a Tercera RFEF y han agradecido a sus seguidores «su comprensión y apoyo incondicional desde la distancia» en el inicio del campeonato.

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