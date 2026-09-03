Fútbol | Tercera RFEF
Violencia en el fútbol: la PE Sant Jordi regresará a Tercera RFEF con un estreno a puerta cerrada en el Kiko Serra
El conjunto verdinegro recibirá este domingo al CD Migjorn a las 12 horas sin público en las gradas tras los incidentes ocurridos en el último encuentro del ascenso frente al Pòrtol FC
La PE Sant Jordi iniciará este domingo, 6 de septiembre, su nueva etapa en Tercera RFEF tras el heroico ascenso que vivió durante el pasado mes de junio. El conjunto verdinegro recibirá al CD Migjorn a partir de las 12 horas en el campo municipal Kiko Serra, en el primer compromiso oficial de la temporada como local.
El esperado regreso del equipo a la categoría nacional, sin embargo, tendrá que producirse a puerta cerrada. El motivo del cierre se debe a que algunos aficionados jordiers lanzaron vasos de cartón y botellas vacías de plástico a jugadores del Pòrtol FC en el último partido del ascenso, después de que éstos hubieran tirado bebidas isotónicas a la grada.
La entidad de Sant Jordi había tratado de conseguir que sus aficionados pudieran estar presentes en las gradas y presentó un recurso formal ante la Federación tras agotar las vías reglamentarias disponibles. Finalmente, la resolución no ha sido favorable, por lo que el partido de sanción se mantendrá y el encuentro deberá celebrarse sin público.
Desde la PE Sant Jordi han lamentado no poder compartir con su afición un momento especial como el regreso a Tercera RFEF y han agradecido a sus seguidores «su comprensión y apoyo incondicional desde la distancia» en el inicio del campeonato.
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