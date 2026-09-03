Toni Vingut se juega el Campeonato de España de Quads este fin de semana en Zaragoza

Toni Vingut afronta este fin de semana una de las citas más importantes de la temporada. El piloto ibicenco se jugará el título de campeón de España de Quads en el Cierzo Rally de Zaragoza, última prueba decisiva para determinar quién se corona como vencedor del campeonato nacional.

La competición comenzará este viernes con el prólogo, que servirá para establecer el orden de salida de cara a la jornada del sábado, en la que los participantes deberán afrontar más de 300 kilómetros cronometrados.

Vingut llega a la cita en la segunda posición de la clasificación general, a solo siete puntos del líder, Gerard Vilanova. Las cuentas para conquistar el campeonato están claras: si el ibicenco gana la prueba y Vilanova termina tercero, el título será para Vingut. También podría proclamarse campeón con una segunda posición siempre que el actual líder finalice cuarto.

«Mis rivales son mucho más jóvenes que yo»

El piloto pitiuso cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo del motor. Comenzó a competir en motocross a los 17 años antes de dar el salto a los quads. Entre sus principales éxitos figura la conquista de la Copa del Mundo de Bajas en 2020, además de sus diferentes participaciones en el Dakar, considerado uno de los rallys más exigentes del planeta.

Vingut ya sabe lo que es ser campeón de España. Hace 20 años conquistó el título nacional de Quad Cross, una modalidad disputada en circuitos de tierra. Ahora tiene la oportunidad de volver a lo más alto, esta vez en una competición a campo abierto y frente al cronómetro.

A sus 50 años, el ibicenco afronta el reto con confianza pese a reconocer la diferencia de edad con algunos de sus principales adversarios. «Me encuentro bien, en forma, pero mis rivales son mucho más jóvenes que yo», explica. «Estoy entrenado, animado y siempre lo doy todo con mucha ilusión», subraya Vingut antes de afrontar un fin de semana en el que puede volver a proclamarse campeón de España.