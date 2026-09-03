Los regatistas de Ibiza Roque García y Vicent Jaume Serra firman un destacado quinto puesto parcial en el Europeo de Tornado

Los regatistas del Club Náutico Ibiza Roque García y Vicent Jaume Serra han iniciado este miércoles su participación en el Campeonato de Europa de la clase Tornado 2026, que se celebra en Campione del Garda (Italia), con una destacada actuación entre una flota internacional formada por 22 tripulaciones.

La primera jornada de competición ha permitido completar tres pruebas de las doce previstas en el programa del campeonato. La pareja ibicenca, que compite con el ESP 12, comenzó la jornada con una decimoquinta posición en la primera manga, mejorando notablemente sus prestaciones en la segunda prueba, en la que consiguió un excelente quinto puesto, situándose entre los mejores equipos europeos de la jornada.

En la tercera y última manga del día, García y Serra recibieron una penalización UFD, circunstancia que les ha supuesto 23 puntos y ha condicionado su posición en la clasificación provisional.

Los ibicencos finalizan la primera jornada en la decimocuarta posición

Con los parciales 15º – 5º – UFD (23 puntos), los representantes del Club Náutico Ibiza acumulan 43 puntos y finalizan esta primera jornada en la decimocuarta posición de la clasificación general, a tan solo cuatro puntos del decimotercer clasificado y con todo el campeonato todavía por delante.

El liderato provisional corresponde a los griegos Konstantinos Trigonis y Konstantinos Kazantzis, que suman nueve puntos después de firmar unos parciales de 1º, 4º y 4º. En segunda posición se encuentran los suizos Jean-Marc Cuanillon y Michael Gloor, con diez puntos, mientras que los alemanes Markus y Nikolas Betz ocupan la tercera plaza con 14 puntos.

El Campeonato de Europa de Tornado 2026 reúne en aguas del Lago de Garda a tripulaciones procedentes de numerosos países y contempla un máximo de 12 pruebas. Las regatas se desarrollarán hasta el próximo 5 de septiembre, quedando el día 6 como jornada de reserva.

El Club Náutico Ibiza afronta con ilusión las próximas jornadas, en las que Roque García y Vicent Jaume Serra tratarán de mantener la línea mostrada en la segunda manga y continuar escalando posiciones en la clasificación europea.