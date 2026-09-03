Ibiza reivindica su perfil deportivo a través de 3 Días Trail Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha reafirmado su apoyo a 3 Días Trail Ibiza, que celebrará su decimotercera edición del 27 al 29 de noviembre con más de 1.000 corredores ya inscritos, procedentes de 43 nacionalidades, y una participación femenina que alcanza el 40%.

La concejala de deportes del consistorio, Catiana Fuster, considera que la prueba contribuye a reforzar la imagen de la ciudad como destino vinculado a la actividad física: «Para Ibiza es muy bueno que estas pruebas deportivas den la vuelta al mundo para que pueda reconocerse no solo como una ciudad de eventos, sino también como una ciudad del deporte», señala.

Fuster asegura que consolidar el concepto de 'Eivissa, ciutat d'esports' es uno de los objetivos del Consistorio y destaca el papel de acontecimientos como 3 Días Trail Ibiza para proyectar internacionalmente una imagen de la isla más allá de su oferta tradicional.

Potenciar el turismo fuera de los meses de verano, entre los objetivos de esta carrera

Uno de los principales atractivos de la competición volverá a ser la carrera nocturna de diez kilómetros que abrirá el programa el viernes 27 de noviembre. El recorrido atravesará Dalt Vila, recinto declarado Patrimonio Mundial por la Unesco y convertido en uno de los escenarios más reconocibles de la prueba.

La concejala califica la Nocturna como una carrera «increíble» que ha experimentado un importante crecimiento y pone en valor la posibilidad de que corredores locales y participantes llegados de distintos países recorran las calles y el patrimonio histórico de la ciudad iluminados durante la noche. «Para nosotros es un orgullo. Esta prueba es impactante por cómo se ve a toda la gente con las luces, disfrutando de nuestro patrimonio y recorriendo nuestras calles», destaca Fuster.

La celebración del evento a finales de noviembre también encaja en la estrategia de Ibiza de potenciar el turismo fuera de los meses de verano. La llegada de corredores y acompañantes permite generar actividad en temporada baja y reforzar la oferta vinculada al deporte, la cultura y la gastronomía.

«La isla no solo se mueve durante el verano vacacional»

Fuster subraya que este tipo de competiciones demuestran que la isla puede mantener actividad durante todo el año. «La isla se mueve en otros periodos, no solo durante el verano vacacional, sino también en invierno, primavera y otoño», afirma.

La responsable municipal de deportes también destaca la importancia de la colaboración entre administraciones, organización y patrocinadores para garantizar la continuidad y el crecimiento de la prueba. «Como Ayuntamiento de Ibiza siempre intentaremos fomentar este tipo de eventos. Para nosotros, la colaboración es importantísima», concluye.

Las inscripciones para la decimotercera edición de 3 Días Trail Ibiza continúan abiertas. La competición está patrocinada por Turismo de Ibiza y cofinanciada con fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible del Govern balear.