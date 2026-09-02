Ramiro González, entrenador de la Peña Deportiva: "En estas cinco jornadas para nosotros tiene que irse la vida"

La Peña Deportiva afronta su regreso a Segunda RFEF con poco tiempo para preparar el salto de categoría tras el ascenso y con uno de los presupuestos más modestos del grupo, pero Ramiro González no quiere escuchar excusas. El técnico peñista atiende a Diario de Ibiza antes del estreno liguero ante la Deportiva Minera y confía en el bloque que consiguió el ascenso, en un vestuario construido alrededor de "buenas personas" y en una idea de juego "atractiva, combinativa y, sobre todo, vertical". González reconoce que todavía desconoce cuál es el verdadero nivel de su equipo, pero tiene claro que las cinco primeras jornadas marcarán buena parte del camino: "Para nosotros tiene que irse la vida".

Después de un verano tan corto tras el ascenso, ¿llega la Peña al inicio de Liga como esperaba?

Un play-off de Tercera RFEF de seis semanas condiciona mucho. Acabas bastante más tarde que el resto y eso afecta a la planificación, tanto de la plantilla como de la pretemporada y las cargas de trabajo. Además, hemos renovado a diez o doce jugadores que venían de una carga importante. Y a nosotros se nos añade el hándicap de Balears, sobre todo por el precio de la vivienda, que dificulta todavía más configurar una plantilla.

¿Qué es lo que más le ha gustado de la pretemporada y qué es lo que más le preocupa?

Lo que más me ha gustado es el grupo a nivel personal. Sabemos que tenemos uno de los presupuestos más bajos de la categoría y nos hemos preocupado mucho de que al vestuario lleguen buenas personas. Entre Roberto, Ángel y yo hemos intentado tener toda la información posible de cada futbolista, no solo profesionalmente, sino también personalmente, y estoy muy satisfecho con lo que se ha creado. Lo que me preocupa es que realmente todavía no sabemos cuál es nuestro nivel. Hemos jugado pocos amistosos y, salvo contra la UD Ibiza, han sido ante equipos de Tercera RFEF que también estaban en construcción. Hemos ganado los partidos de Tercera y perdido contra un equipo de Primera Federación preparado para estar arriba. Hasta que pasen dos o tres jornadas no tendremos una referencia real de dónde estamos.

¿Qué han buscado principalmente en los fichajes? ¿Han llegado los perfiles que necesitaba?

A todos nos gustaría tener jugadores más contrastados o que vinieran de disputar muchos minutos, pero nosotros tenemos que adaptarnos al mercado. Es difícil traer a un jugador con un salario inferior al de otros clubes y, además, teniendo que compartir vivienda. Hemos incorporado futbolistas que quizá vienen de un año en el que no han tenido grandes números, pero eso no significa nada. Puede ser precisamente su año. Con nuestras condiciones y nuestro presupuesto hemos intentado hacer el mejor equipo posible y ahora ya no valen excusas.

¿Qué pueden aportar los nuevos respecto al equipo que consiguió el ascenso?

Hemos reforzado la portería con Edu Frías, un jugador con mucha experiencia que creo que nos da un punto más. Suli, como central zurdo, me está encantando: es un chico muy honrado y trabajador y creo que hemos acertado con ese perfil. Dani Sancho tiene condiciones para que este pueda ser su año, por juventud, capacidad de sacrificio y remate. También tenemos jugadores como Fran, con experiencia y mucho nivel, u otros jóvenes con margen de crecimiento. Pero no me gusta individualizar demasiado. Para mí el bloque es lo importante. Y los jugadores que continúan desde Tercera están aquí porque demostraron tener nivel para ello: al final fueron ellos quienes consiguieron el ascenso.

¿Qué quiere que identifique a esta Peña Deportiva?

Para el rival quiero que seamos un equipo muy incómodo. Y para nuestra gente quiero un equipo que vaya a la portería contraria. Mi idea es asumir pocos riesgos innecesarios en la salida de balón, jugar mucho tiempo en campo contrario y llegar a la portería rival en los menores toques posibles. Quiero un fútbol atractivo y combinativo, pero sobre todo vertical. Sabemos que no estamos en condiciones de competir económicamente con determinados clubes, así que tenemos que minimizar nuestros errores y nuestras pérdidas y, al mismo tiempo, generar muchas ocasiones.

¿Ha hablado del problema de la vivienda. ¿Hasta qué punto les condiciona a la hora de fichar?

Muchísimo. Es un problema para cualquier trabajador en Balears y también para un futbolista. Puedes ofrecer un salario parecido al de otro club, pero aquí quizá tiene que compartir piso mientras que en otro sitio puede vivir solo o incluso llevarse a su pareja o a su familia. Eso provoca muchas negativas cuando empiezas a llamar jugadores. Si a una cantidad determinada tienes que descontarle 600 euros de vivienda, realmente ya no estás compitiendo con la misma oferta que un club de otro lugar donde el alquiler es mucho más barato. No hay que dramatizar porque es la realidad con la que convivimos, pero sí nos condiciona bastante.

¿Qué importancia tiene mantener buena parte del bloque que consiguió el ascenso?

Mucha. Son ellos los que han llevado al equipo a Segunda Federación y para mí era importante que tuvieran ese premio y ese sentimiento de pertenencia. Quería mantener una misma línea de trabajo y no desestabilizar al grupo. Me habría gustado que continuara toda la plantilla, aunque sabemos que en el fútbol eso es imposible, pero hemos mantenido un bloque importante. No quería que se fueran todos los que habían conseguido el ascenso y llegaran otros a disfrutar de lo que habían hecho ellos.

El estreno será fuera de casa ante una Deportiva Minera que el año pasado disputó el ‘play-off’ de ascenso. ¿Qué partido espera?

Es un rival llamado a estar entre los cuatro primeros. Es un club fuerte a nivel económico y conocemos a varios de sus jugadores. Será una salida complicada, por el rival, el campo, el calor y porque ellos llevan más tiempo trabajando en estas condiciones. Pero no todo es dinero en el fútbol. Nosotros podemos ser la sorpresa y los partidos hay que jugarlos. Espero un encuentro en el que ellos, por jugar en casa, tengan que proponer un poco más y nosotros podamos aprovechar sus errores y las transiciones. Sacar un buen resultado allí sería una motivación muy importante para nosotros.

En este inicio, ¿prima más implantar su idea de juego o conseguir resultados?

Al final, el resultado es fundamental. Pero quiero que desde la primera jornada seamos un equipo. Salvo el partido contra la UD Ibiza, apenas hemos recibido goles esta pretemporada y quiero consolidar esa fortaleza defensiva sin renunciar a generar ocasiones. No vamos a salir a jugar por el empate, porque cuando sales a empatar normalmente pierdes. Vamos con la ilusión de puntuar y de ganar. Un buen resultado nos confirmaría esa sensación que tenemos ahora mismo de que hay un buen equipo. Además, estamos preparando este primer mes casi como si fuera un play-off. Para nosotros estas cinco primeras jornadas son importantísimas. No tenemos una plantilla para hacer una carga enorme pensando únicamente en llegar fuertes a octubre o noviembre. Yo quiero arrancar bien porque la ilusión mueve montañas. Ya viví algo parecido en la Penya Independent, con un presupuesto muy bajo, y el buen inicio nos permitió acabar peleando por el play-off. Por eso lo tengo claro: en estas cinco jornadas para nosotros tiene que irse la vida.