La FFIB refuerza la lucha contra la violencia y crea una Academia Inclusiva

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha presentado este miércoles las principales novedades de su línea social para la temporada 2026/27, centradas en el refuerzo de las medidas contra la violencia en los campos y en la puesta en marcha de la nueva Academia Inclusiva. El acto contó con la presencia del presidente de la FFIB, Jordi Horrach; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; y el director de Marketing de Eivo, Guillermo Ochogavía.

Uno de los principales avances será la incorporación, a través de la plataforma Eivo, de un smartwatch con micrófono destinado a los árbitros. El dispositivo permitirá comunicar incidencias en tiempo real y solicitar asistencia ante situaciones de emergencia, además de facilitar la geolocalización mediante GPS.

Esta nueva herramienta se suma a otras medidas que la Federación ya viene desarrollando, como la Tarjeta Blanca para reconocer comportamientos deportivos ejemplares, los mensajes antiviolencia, la colaboración con policías tutores, el sistema QR PUF’S para comunicar situaciones de violencia de forma rápida, o el programa ‘Lluitam Junts’, especialmente enfocado en el fútbol base y en la concienciación de las familias.

La Academia Inclusiva acercará aún más el fútbol a pequeños y grandes

El segundo gran proyecto presentado ha sido la Academia Inclusiva, que servirá como paraguas para las diferentes iniciativas sociales de la FFIB con el objetivo de hacer del fútbol un deporte accesible para todos. Dentro de ella se integrarán proyectos como la Liga Insuperables para personas con diversidad funcional e intelectual, ‘Som Imparables’ para niños y niñas no federados de entre 4 y 14 años, la liga Futbol a Peu para mayores de 60 años o iniciativas solidarias como Futbol que Uneix Fronteres y la Bota Solidària.

Además, una de las principales novedades será la creación de una Escola Inclusiva específicamente adaptada para niños y niñas con autismo. Con estas actuaciones, la FFIB pretende avanzar durante la temporada 2026/27 en la prevención de la violencia, la seguridad, la educación y la inclusión, utilizando el fútbol también como herramienta de convivencia e integración social.