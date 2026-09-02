El atleta de Ibiza José Vicente Gadea se proclama campeón del mundo por equipos de cross en Corea

El deporte ibicenco vuelve a conquistar una nueva hazaña fuera del país. El atleta ibicenco José Vicente Gadea ha cerrado de la mejor manera posible su participación en el Campeonato del Mundo de cross disputado en Daegu (Corea del Sur). El corredor del Club Sa Raval de Sant Antoni se ha proclamado campeón del mundo por equipos en la prueba de cross formando parte de la delegación española, sumando así un nuevo éxito internacional a una temporada repleta de buenos resultados.

El triunfo en la prueba de cross supone además su segunda medalla en el país asiático. Días antes, Gadea había conseguido la medalla de bronce por equipos en el medio maratón junto a la selección española, en una carrera especialmente exigente por las condiciones de humedad. A nivel individual, el atleta terminó en una meritoria duodécima posición.

Con estos dos nuevos metales, Gadea continúa ampliando un año excepcional. Las medallas logradas en Corea del Sur se suman a las seis que consiguió durante la primavera en el Campeonato de Europa celebrado en Catania, confirmando su gran rendimiento en las competiciones internacionales.

El oro mundial por equipos en cross supone así el colofón a una intensa temporada para José Vicente Gadea, que podrá afrontar ahora un periodo de descanso antes de comenzar a preparar sus próximos retos deportivos.