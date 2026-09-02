3 Días Trail Ibiza supera los 1.000 inscritos y sitúa a Santa Eulària como nuevo epicentro de la prueba

3 Días Trail Ibiza ha superado ya la barrera de los 1.000 inscritos para su decimotercera edición, que se celebrará entre el 27 y el 29 de noviembre. A más de dos meses para la cita, la organización aspira a mejorar los registros de 2025, cuando reunió a más de 1.200 corredores procedentes de 41 países.

La edición de este año cuenta ya con participantes de 43 nacionalidades y mantiene su marcado carácter internacional. El 70% de los inscritos procede de fuera de las Islas Baleares y la participación femenina representa actualmente el 40% del total. Además, alrededor de siete de cada diez corredores tomarán parte por primera vez en la prueba ibicenca.

Una de las principales novedades será el protagonismo de Santa Eulària. El sábado 28 de noviembre, la Ultra de 75 kilómetros estrenará salida y recorrido desde el municipio, que acogerá también las modalidades Maratón, Media Maratón y 10K durante la jornada central de la competición.

La Canon, nueva modalidad por equipos

El programa arrancará el viernes 27 con la tradicional carrera nocturna de diez kilómetros, cuyo recorrido volverá a atravesar el recinto amurallado de Dalt Vila. El domingo 29, Santa Eulària será también escenario de una 10K diurna que pondrá el punto final a tres días de competición por diferentes enclaves de Ibiza.

Los nuevos recorridos combinarán montaña, costa, caminos rurales, patrimonio y núcleos urbanos, manteniendo la filosofía de la prueba. La organización incorpora además este año La Canon, una modalidad por equipos formada por cuatro corredores. El primer integrante comenzará la Ultra y, de forma progresiva, se irán sumando sus compañeros en Portinatx, Cala Sant Vicent y es Canar hasta completar juntos los últimos kilómetros y cruzar unidos la línea de meta. La propuesta busca potenciar valores como el compañerismo, la confianza y el esfuerzo colectivo.

3 Días Trail Ibiza ha contado en anteriores ediciones con algunos de los nombres destacados del trail nacional e internacional, como Antonio Martínez, Gemma Arenas, Pau Capell, Pau Benejam, Bel Calero o Enric Pons. La pasada edición destacó además por historias como la de la corredora invidente Maria Petit, que completó los 30 kilómetros acumulados de las tres etapas acompañada por Pol Makuri, atleta con hemiparesia que ejerció como uno de sus guías.

La edición de la 3 Días Trail Ibiza 2026 estrenará también una nueva medalla finisher para los participantes que completen sus respectivos retos del sábado. Con más de 1.000 corredores confirmados y las inscripciones todavía abiertas, la organización encara la recta final con el objetivo de superar nuevamente sus cifras de participación.