La 15K Formentera Sunset Run entra en su recta final con solo 100 dorsales disponibles para la prueba de cinco kilómetros

La 15K Formentera Sunset Run encara la recta final de sus inscripciones cuando falta poco más de un mes para la celebración de su tercera edición, prevista para el próximo 10 de octubre. La organización ha anunciado que únicamente quedan 100 dorsales disponibles para la carrera de cinco kilómetros, la distancia corta del evento, mientras que la participación en la prueba de 15 kilómetros continúa creciendo y ya supera los registros alcanzados en la edición de 2025.

La proximidad de completar el cupo de la 5K confirma la buena acogida de una modalidad concebida para aquellos corredores que quieren formar parte de la experiencia de la Formentera Sunset Run a través de una distancia más accesible. Un recorrido de cinco kilómetros que permite combinar la práctica deportiva con el particular escenario que ofrece la isla y que volverá a estar acompañado de música, animación y ambiente festivo.

La 5K Sunset Run compartirá protagonismo con la carrera de 15 kilómetros dentro de una cita que pretende ir más allá de la propia competición. Bajo el concepto Run&Feel, la organización ha preparado un programa de actividades durante todo el fin de semana con el objetivo de que tanto los corredores como sus acompañantes puedan disfrutar de Formentera antes y después de las pruebas.

El ocio, protagonista más allá de las pruebas

El dorsal para cualquiera de las dos distancias incluye, además de la participación en la carrera correspondiente, la camiseta oficial del evento y el acceso a diferentes propuestas complementarias. Una de ellas será la Run & Feel Finish Line Party, que recibirá a los participantes una vez hayan cruzado la línea de meta y contará con animación y dj en directo. También tendrán entrada gratuita a la Run & Feel Night Party, que tendrá lugar en Ses Roques y que se incorpora como una de las principales novedades del programa de esta tercera edición.

Las actividades arrancarán incluso antes de las carreras. Los inscritos que quieran comenzar el fin de semana compartiendo kilómetros podrán participar sin coste adicional en el Run & Coffee, una actividad programada para la tarde del viernes y exclusiva para los corredores de la prueba, aunque contará con plazas limitadas.

De esta forma, la Formentera Sunset Run volverá a combinar deporte y ocio en un fin de semana diseñado alrededor de la experiencia de correr en la isla. Con la 5K a punto de completar sus plazas y la 15K avanzando por encima del ritmo de inscripciones del pasado año, la tercera edición se encamina hacia el próximo 10 de octubre con unas previsiones de participación positivas.