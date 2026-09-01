Sant Antoni inicia los trabajos de renovación del revestimiento de la piscina municipal de Can Coix

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha iniciado las obras de renovación del revestimiento de la piscina municipal de 25 metros del Complejo Deportivo Can Coix, una actuación que cuenta con un presupuesto de 129.470 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de un mes. La intervención responde al "deterioro del revestimiento actual debido al uso y la antigüedad de la piscina", por lo que se procederá a "sustituir la lámina existente y a realizar diferentes trabajos de reparación y mantenimiento de la infraestructura, lo que permitirá mejorar la impermeabilización del vaso".

El proyecto contempla también la sustitución de 75 metros lineales de baldosas del perímetro de la piscina, la instalación de nuevas rejillas para el borde desbordante, la reparación de los pies de los contrafuertes que presenten daños y la sustitución de las 24 boquillas de impulsión del fondo de la piscina. En cuanto a los elementos destinados a la práctica deportiva, los trabajos incluyen el repaso de las cajas de escaleras y peldaños, así como el marcaje de los seis carriles de natación de 25 metros y de los targets verticales, mediante pintura específica para PVC y de acuerdo con las normas FINA.

Las obras se ejecutarán durante el mes de septiembre, por lo que durante este periodo la piscina permanecerá cerrada al público, con una previsión de que vuelva a estar operativa el 5 de octubre. Además, también se realizarán "trabajos de mantenimiento de maquinaria, vestuarios y la piscina pequeña". El Ayuntamiento agradece la "comprensión ante las molestias que pueda ocasionar el cierre temporal", pero destaca que se trata de una "actuación necesaria para mejorar las instalaciones y ofrecer unas instalaciones deportivas más seguras, renovadas y adecuadas para la práctica deportiva".