Mini Open Tennis vuelve a Ibiza y abre sus puertas a los equipos que quieran ganarse una plaza

Ibiza vuelve a ser el escenario del Mini Open Tennis. El 9 y 10 de octubre de 2026, la isla acogerá dos días en los que el tenis, la música y la cultura se mezclarán para vivir un torneo único. El escenario será este año el Ibiza Club de Campo y como en cada torneo, equipos formados por perfiles donde conviven jugadores profesionales de tenis, artistas, actores, creativos y negocios o marcas de la isla competirán por conseguir alguno de los premios del torneo.

El proyecto cuenta con el respaldo de Concept Hotel Group como socio estratégico, un grupo que comparte la visión de hacer del Minishop Open Tennis una experiencia que vaya "mucho más allá de un simple torneo". Esta segunda edición pitiusa, tendrá, además, una novedad: Los Mini Trials.

Por primera vez desde su creación en 2024, Mini Open abre la puerta a que cualquier equipo pueda ganar una plaza en el torneo. A través de su formulario de inscripción, todos aquellos que quieran participar podrán inscribirse, la organización escogerá 12 equipos que competirán, el día 9 de octubre, por conseguir una única plaza en el Mini Open del día siguiente.

Un formato "rápido, competitivo y divertido" pensado para que la experiencia empiece mucho antes del primer punto: llegar a Ibiza ya forma parte del premio. Todo ello, además, con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Josep y del Consell de Ibiza, que se suman a esta quinta edición para "impulsar y acompañar la celebración del evento en la isla". La convocatoria está abierta a todo tipo de equipos: comunidades, marcas, proyectos creativos, negocios, crews o grupos de amigos. De todas las candidaturas se elegirán los 12 equipos que tendrán la oportunidad de disputar los Trials en Ibiza el próximo 9 de octubre. Todos ellos tendrán la posibilidad de conseguir una plaza en el Mini Open y "vivir la experiencia desde dentro, independientemente del resultado".

El equipo ganador será el único que dé el salto final: una plaza oficial en el Mini Open Tennis Ibiza 2026, compitiendo junto al resto de equipos del torneo. Así, podrán llegar el viernes como un equipo desconocido y acabar el sábado jugando en el torneo principal contra personalidades como Nicolás Almagro o Arturo Valls. Las inscripciones para los Mini Trials se han abierto este martes en la web de Mini Open Tennis. Toda la información sobre el proceso de selección y el formato estarán disponible en la web del evento.

Sobre Mini Open Tennis

Mini Open Tennis es "un torneo de tenis único y una celebración de la cultura contemporánea en todas sus formas". Impulsado por Minishop y cumpliendo ya tres ediciones, el evento "fusiona deporte, moda, música y arte con el objetivo de construir comunidad y crear tejido cultural". Cada equipo de este torneo amateur "representa un proyecto cultural y participan no solo jugadores, sino también celebrities, artistas, marcas, medios y colectivos creativos". Un evento multidisciplinar y original que supone un punto de encuentro anual para la vanguardia, apuntan desde la organización.