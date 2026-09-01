La Rojita se jugará el billete al Europeo en Ibiza

Can Misses se prepara para recibir a la Rojita. La selección española sub-21 disputará el próximo 6 de octubre en Ibiza el último partido de la fase de clasificación para el Europeo de 2027 ante Rumanía, en un encuentro que arrancará a las 19 horas y que, además, formará parte de los actos conmemorativos del centenario de la Federación de Futbol de las Islas Baleares (FFIB). La RFEF confirmó este martes la designación del estadio municipal ibicenco como escenario de la décima y última jornada del Grupo A.

El encuentro puede tener un aliciente añadido, ya que España podría aterrizar en la isla con los deberes prácticamente hechos. La selección dirigida por David Gordo lidera con puño de hierro su grupo después de sumar los 21 puntos disputados hasta el momento, con siete victorias en siete partidos, 26 goles a favor y únicamente dos en contra. Finlandia, con 16 puntos, y Rumanía, con 13, son sus principales perseguidores. La Rojita todavía tendrá que afrontar dos encuentros antes de llegar a Ibiza, ya que visitará a Finlandia el 25 de septiembre en Tampere y a San Marino el 1 de octubre en Serravalle.

Dependiendo de esos resultados, España podría presentarse en Can Misses con la clasificación matemática para el Europeo de Albania y Serbia e incluso con la primera posición asegurada. El primer puesto tiene premio, ya que los nueve campeones de grupo y el mejor segundo clasificado obtendrán el billete directo para el torneo continental, mientras que los otros ocho segundos tendrán que jugarse la clasificación en una eliminatoria de ‘play-off’ en noviembre.

Un rival conocido

Rumanía, precisamente, será el último obstáculo de España y llegará a Ibiza con mucho más en juego si la clasificación mantiene el guion actual. Los rumanos son terceros con 13 puntos, a tres de Finlandia, por lo que podrían estar peleando por la segunda plaza y por el acceso al play off en el momento de visitar Can Misses. Además, España ya sabe lo que es derrotar a su próximo rival. El pasado 18 de noviembre, la selección de David Gordo se impuso por 0-2 en Sibiu con goles de Gonzalo García e Iván Fresneda.

La convocatoria para el encuentro de Ibiza todavía no está anunciada, por lo que habrá que esperar para conocer qué futbolistas estarán en Can Misses. En este ciclo han tenido presencia jugadores como Gonzalo García, Iker Bravo, Marc Guiu, Jesús Rodríguez, Jan Virgili, Cristhian Mosquera, Jacobo Ramón, Iván Fresneda o Peio Canales, aunque su presencia en la isla no está garantizada. La cita supondrá además una nueva oportunidad para que Ibiza disfrute del fútbol de selecciones.

La RFEF ha anunciado que las entradas se pondrán a la venta en los próximos días, aunque todavía no ha concretado ni los precios ni el procedimiento para adquirirlas. Can Misses volverá así a vestirse de gala para recibir a una selección española. El precedente más reciente se remonta a 2023, cuando la selección femenina disputó en Ibiza dos encuentros de preparación ante Noruega y China antes del Mundial que acabaría conquistando meses después. Esta vez será el turno de la Rojita, que podría llegar a la isla con el billete al Europeo en el bolsillo.