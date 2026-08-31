El trofeo 'Los Valencianos' pone el broche de oro a la temporada de verano del Club Náutico Ibiza

La playa de Talamanca acogió este lunes una nueva edición del Trofeo de Iniciación Los Valencianos, organizado por el Club Náutico Ibiza, una cita dedicada a los jóvenes deportistas que están dando sus "primeros pasos en el apasionante mundo de la vela". Un total de 26 jóvenes regatistas participaron en esta jornada, que un año más sirvió para "acercar la competición a los alumnos de iniciación" y permitirles "poner en práctica" todo lo aprendido durante los cursos de verano organizados por el Club Náutico Ibiza.

La competición se desarrolló bajo unas condiciones ideales para la navegación, con viento de componente Este de entre seis y ocho nudos de intensidad, que permitió completar con éxito el programa previsto por la organización Tras la celebración de dos rondas de clasificación se disputó la regata final, en la que los jóvenes navegantes smotraron su progresión, entusiasmo y ganas de seguir creciendo dentro de este deporte. Todos los participantes consiguieron completar el recorrido establecido por el comité organizador.

En la categoría Optimist Iniciación, el primer puesto fue para Mario Ruiz, seguido de Eva Marí e Izan Mauri. Por su parte, Dunia Sigiro se proclamó vencedora en la categoría Optimist Sub-11.Una vez finalizadas las pruebas en el agua, se celebró la correspondiente entrega de trofeo. La jornada sirvió además para poner el broche de oro a una intensa temporada de verano en la Escuela del Club Náutico Ibiza. A lo largo de estos meses, un total de 274 alumnos y alumnas disfrutaron de los 21 cursos de vela y piragüismo desarrollados por la entidad, consolidando su apuesta por la promoción del deporte náutico entre los más jóvenes.