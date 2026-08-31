Joan Riera se codea con los mejores en el Gran Día de la Vela

El Club Náutico Ibiza ha dejado su sello en el 62º Gran Día de la Vela-Trofeo Bufete Frau, celebrada este fin de semana en la bahía de Palma bajo la organización del Club Nàutic s’Arenal. Una cita de referencia para la vela base que reunió a 209 regatistas en la clase optimist y en la que Joan Riera Bodoque fue el gran protagonista de la expedición ibicenca. Riera terminó en una meritoria 21ª posición de la clasificación general, con 98 puntos netos, y se codeó con los mejores de una flota de más de 200 embarcaciones. El regatista del Club Náutico Ibiza completó además una actuación marcada por la regularidad, con un quinto y un octavo puesto como mejores parciales.

También brilló Ian Maurovich Álvarez Sala, que finalizó en la 78ª posición y dejó varios resultados destacados durante la competición, especialmente un tercer puesto y dos buenos parciales en las mangas finales, con un sexto y un quinto. Pau Riera Bodoque acabó en el puesto 89, con un 16º como mejor resultado, mientras que Lamis Casco El Azem terminó 92ª y cerró su participación con un destacado 15º puesto. La representación del Club Náutico Ibiza en Optimist se completó con Jiahong Chen, 120º; Valentina Pomo, 140ª; Lluc Torres Bayona, 152º; Eric Torres Bayona, 156º; Luay Casco, 157º; Valentino Huergo Papalia, 179º, y Nikola Donati, 182º.

El mejor ibicenco

El club ibicenco también contó con representación en ILCA 4, una categoría que reunió a 74 regatistas y en la que se disputaron 11 pruebas con dos descartes. Romeo Pomo fue el mejor clasificado de los representantes pitiusos, con una 49ª posición y 369 puntos netos, mientras que su mejor parcial fue un 28º puesto. Alejandra Lloyd Galiana terminó 53ª, con 417 puntos netos y un 30º como mejor resultado, mientras que Carlota Mediero Salsoso concluyó 58ª, con 468 puntos y un 37º como mejor parcial.

Julen Silvera Raffo completó la participación ibicenca en ILCA 4 con una 68ª posición y 560 puntos netos. Una buena prueba de nivel para los jóvenes regatistas del Club Náutico Ibiza, que regresan de Palma con una importante dosis de experiencia acumulada en una de las citas más exigentes del calendario. El 21º puesto de Joan Riera, acompañado de los buenos parciales de varios de sus compañeros, deja además una buena tarjeta de presentación para un equipo que continúa creciendo entre flotas cada vez más numerosas y competitivas.