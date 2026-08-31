El ibicenco Jordi Marí vuelve a subirse al podio mundial de kickboxing

Jordi Marí Llobet sigue codeándose con la élite. El competidor ibicenco del Budoka regresó este fin de semana de Budapest con una nueva medalla internacional después de colgarse el bronce en la prestigiosa World Cup de Kickboxing, en la modalidad de Light Contact -74 kg. Otro metal para un deportista que ya ocupa el sexto puesto del ranking mundial y que volvió a superar un cuadrante repleto de especialistas antes de quedarse a las puertas de la final.

Marí comenzó su andadura en la competición ante el representante de Alemania. El ibicenco no dio opción a su rival y se impuso con solvencia, mostrando desde el primer combate su habitual nivel técnico y capacidad para controlar los tiempos del combate. En cuartos de final le esperaba el representante de la República Checa. Otro rival de entidad ante el que Jordi Marí volvió a demostrar oficio y experiencia. El competidor del Budoka planteó un combate inteligente y terminó llevándose la victoria, asegurando así su presencia entre los cuatro mejores de la competición y, como mínimo, una medalla de bronce.

El último obstáculo antes de la final fue el representante de Gran Bretaña. Y ahí se terminó el camino del ibicenco. La decisión de los jueces cayó del lado del británico en un combate que dejó cierto sabor amargo en la expedición pitiusa, que consideró que varias de las técnicas lanzadas por el rival no habían impactado de forma clara. La decisión impidió a Marí pelear por el oro, pero no evitó que volviese a subirse al podio. El ibicenco suma así otro bronce internacional a su palmarés y continúa consolidándose entre los mejores competidores del planeta en Light Contact -74 kg. Y no tendrá que esperar demasiado para volver a ponerse los guantes. La próxima cita de Jordi Marí será el 12 de septiembre en Albania, donde disputará los Juegos Universitarios Europeos representando a la Universitat Politècnica de València. Otro escenario y otro reto para un deportista ibicenco que sigue dejando su huella en la élite del kickboxing.