Khaleesi CR se hace dueño del hipódromo de Sant Rafel

La jornada del sábado en el hipódromo de Sant Rafel tuvo un nombre propio y fue el de Khaleesi CR, dirigido por José Luís Torres Botja, que se llevó la primera plaza del Premi Associació del Trot Eivissenc con un tiempo de 1:21:8. Este fue el mejor registro de las carreras de 2,1 kilómetros de recorrido. John Wayne HM le fue a la zaga y detuvo el cronómetro a los 1:22:1 de la salida. Grido d'Amore puso el tono internacional a la prueba y cruzó la línea de meta con un registro dos décimas de segundo más lento, lo que le valió la tercera plaza.

Por lo que respecta al Premi Aperitivo Ven, Extra du Chatault, dirigido por Julio Marí, se llevó la primera posición con un tiempo de 1:15:9. Este registro fue el mejor de la reunión en la pista ibicenca en las pruebas disputadas en una distancia de 1,7 kilómetros. Gitano de Feline fue un digno rival y cruzó la línea de meta en segunda posición tan solo una décima de segundo más tarde. Gosse d'Urzy se hizo con el tercer puesto del podio con una marca idéntica a la del subcampeón.

Odisea es el más rápido

La otra cita de la misma distancia fue la del Premi A Droit Gede, que ya luce en las vitrinas de Odisea, que contó con la guía de Antonio José Sala. Su marca de 1:28:8 fue imbatible para sus contrincantes, ya que Ormay Plus se quedó a una décima y Onyx du Crack, a diez segundos y medio. Ambos se repartieron la segunda y la tercera posición, respectivamente.

Mia Yim Plus, con Aitor Cívico a los mandos, fue el más rápido de los 1.700 metros del Premi Amour des Loges y firmó una marca de 1:20:1. Keysha des Puig se tuvo que conformar con el subcampeonato gracias a su tiempo de 1:20:5; que tan solo fue superior al tercer clasificado, Lindy Hop CX, por una décima de segundo.

Por último, Love Story CT se llevó el Premi Alinsko, disputado en una distancia de 1.700 metros. Conducido por Juan Carlos Ferrer, detuvo el cronómetro a los 1:17:7 del aviso de salida. Esta carrera tuvo que decidirse en la foto de llegada, ya que Jar Jar Binks registró el mismo tiempo. Tres décimas de segundo más tarde llegó a la línea de meta Fairway la Vitard, que cerró las posiciones de podio.