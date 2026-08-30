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El Gasifred da la talla y golea en Martorell

El conjunto de José Fernández se lleva un 1-4 de la pista del Club Sala 5 Martorell

Iker sigue una jugada del encuentro

Iker sigue una jugada del encuentro / Instagram @sala5martorell

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Miguel González

Miguel González

Ibiza

El Gasifred Atlético dio con la tecla para imponerse por 1-4 en el Pabellón Municipal de Martorell al Club Sala 5 Martorell en un partido amistoso para realizar ajustes antes del inicio de la liga. A pesar de que no había nada en juego, se trata de un golpe encima de la mesa del cuadro pitiuso, que arrasó en la pista de un rival de su misma categoría.

El equipo ibicenco empezó el encuentro con mal pie y recibió el primer tanto del choque, pero demostró tener una gran confianza en sí mismo y dio la vuelta al marcador. De esta manera, los goles de Iniesta y Jon y un doblete de Manucho pusieron el 1-4 con el que el duelo llegó al descanso. No hubo más tantos en los 20 minutos finales del partido, así que ese fue el resultado definitivo.

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La pretemporada

Los hombres de José Fernández continúan con su preparación de cara a la próxima campaña. El de este domingo fue el segundo partido de una gira de tres duelos que el conjunto pitiuso tiene planeados en Cataluña. El anterior, disputado el sábado, tuvo un resultado negativo para el Gasifred, ya que cayó por 5-0 frente al Futsal Mataró. El próximo encuentro amistoso será el lunes ante el FC Barcelona a las 13.30 horas.

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