El XXV Día de la Piragua atrae a casi cien palistas a la bahía de Portmany

Las jornadas previas de inscripciones ya reflejaban que este XXV Día de la Piragua sería un evento memorable, tal y como quedó de manifiesto el sábado en el transcurso de la actividad, que forma parte del programa de las Fiestas Patronales de Sant Bartomeu. El Club Nàutic Sant Antoni indica en un comunicado que los 92 participantes que al final se hicieron a la mar este sábado cubrieron una ruta de ida y vuelta entre las instalaciones de la entidad y Sal d’en Portes, junto al Aquàrium de es Cap Blanc.

Los palistas se concentraron en las instalaciones de la entidad a partir de las nueve de la mañana para prepararse para una travesía que reunió unas inmejorables condiciones marítimas. La actividad comenzó una hora más tarde y los deportistas pusieron rumbo a es Salt d'en Portes, junto al Aquarium de es Cap Blanc. Allí hicieron una parada y regresaron al CNSA, alrededor de las 12.30 horas. Antes de la salida estaba programado un taller de esquimotaje, la técnica que empleaban los esquimales tras volcar la piragua para adrizarla mediante la pala. Lo impartieron Arturo Fernández, de Ibiza Kayak, y Antonio Aranguren, un gran aficionado a ese deporte.

Los sorteos

Todos los inscritos pudieron participar en el sorteo de docenas de regalos, realizado en el hangar del área deportiva y cedidos por distintos patrocinadores y colaboradores. Entre ellos hubo mochilas, maletas, toallas, neveras, cenas en restaurantes y experiencias diversas. También fueron premiados los mejores disfraces en categorías infantil (Iria Gómez) y adulto (Toni Vingut y Yenit Paola) y el kayak mejor caracterizado (Davinia Martínez y Aitor Torres), que recibieron experiencias en windsurf y wingfoil en el CNSA. El gran objetivo de todos los asistentes, sin embargo, fue volver a casa con una de las dos unidades de paddle surf con kit de kayak, que recayeron en Laura Valentina Pineda (dorsal 84) y Marc Cardona (dorsal 37).

La jornada estuvo abierta a palistas a partir de diez años, aunque también acudieron niños y niñas de tres o más años, aunque acompañados de un adulto y en piragua doble. Durante la prueba fue obligatorio el uso de envases reutilizables y hubo dispensadores de agua para rellenar cantimploras a disposición de los participantes tanto antes como después del recorrido, ya que fue un evento 'Zero Plastic'. También se adoptaron medidas de protección de la biodiversidad como minimizar el ruido, evitar fondeos sobre posidonia y respetar un entorno calificado como Zona de Especial Protección Para las Aves (ZEPA) y Reserva Natural.

Una jornada icónica

El Día de la Piragua es una de las jornadas icónicas del piragüismo en la isla y está destinada a fomentar el hermanamiento entre aficionados. La primera edición tuvo lugar el 6 de agosto de 2000 y la pusieron en marcha Pepín Valdés y Neus Mateu; entonces delegado y técnica, respectivamente, de la sección de Piragüismo del CNSA. Ambos remaron también esta mañana, como vienen haciendo desde el principio. En aquella primera ocasión los palistas partieron de Caló des Moro con rumbo a Cala Salada y participaron unas 60 personas.

Poco a poco se regularizó una asistencia de alrededor de cien aficionados y se estableció el primer gran récord en la VII edición (2006), con 168 participantes en total. Esta cifra fue el techo de la cita deportiva hasta la XV edición (2014), año en que se contabilizaron 178 deportistas.

A lo largo de la historia del Día de la Piragua, solo ha habido dos años en los que no se ha podido celebrar: 2008, cuando Es Nàutic afrontaba las obras de remodelación integral de sus instalaciones, y 2020, a causa de la pandemia de covid-19. Pero la actividad se retomó el verano siguiente, en 2021, celebrándose una XX edición con casi un centenar de deportistas, que se organizó con las preceptivas medidas higiénicas y de seguridad recomendadas por las autoridades.