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Balonmano | División de Honor Plata

El Trasmapi HC Eivissa sigue pisando el acelerador

Los de Geno Tilves se imponen 23-41 al Handbol Sant Vicenç y suman su segunda victoria en la pretemporada

La plantilla del Trasmapi en el momento previo al partido frente al Handbol Sant Vicenç.

La plantilla del Trasmapi en el momento previo al partido frente al Handbol Sant Vicenç. / Trasmapi HC Eivissa

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Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

El Trasmapi HC Eivissa continúa quemando etapas en su pretemporada y este sábado volvió a dejar buenas sensaciones con una contundente victoria ante el Handbol Sant Vicenç de Primera Nacional (23-41). Los de Geno Tilves fueron superiores desde el inicio y no dieron opción a un conjunto local al que le costó encontrar soluciones ante la defensa pitiusa.

El duelo sirvió como tercer test de preparación para el HC Eivissa, que ya suma dos victorias, tras la conseguida en su estreno a domicilio ante el BM Guadalajara (28-30), y una derrota, la encajada en su visita al Puerto Sagunto. En Sant Vicenç, los ibicencos impusieron desde el principio la diferencia de categoría y terminaron llevándose un triunfo amplio.

"Estoy contento con el resultado y con el juego del equipo. En la primera parte nos costó un poco, pero en el momento en que nos enchufamos nos pusimos a un buen nivel defensivo, corrimos, mantuvimos la bola y finalizamos", explicó Geno Tilves después del encuentro.

El técnico destacó además la capacidad de su equipo para romper el partido y gestionar después la ventaja. "Nos conseguimos escapar, aunque luego hubo un momento de locura en el que nos costó centrarnos. Pero cuando volvimos a hacerlo, dimos nuestro nivel y se notó esa diferencia de categoría", señaló.

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Tilves también aprovechó el encuentro para seguir haciendo pruebas y repartir minutos entre sus jugadores. «Estoy satisfecho con el ritmo, las continuidades y las ayudas. Hemos probado distintas variantes tácticas y ha ido todo muy bien. Hemos rotado y ha jugado gente en puestos menos habituales para probar», apuntó el entrenador, satisfecho con la evolución de un equipo que sigue afinando su puesta a punto.

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