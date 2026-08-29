La SD Ibiza arrasa a la SD Formentera en el Trofeu Trasmapi

La SD Ibiza se llevó el XIII Trofeu Trasmapi del Municipal de Sant Francesc después de vencer por un abultado 0-4 a la SD Formentera en un encuentro con aroma a partido oficial entre dos rivales de Tercera RFEF debido a la cercanía del inicio de liga. Riquelme dejó claras las intenciones de su equipo de llevarse el duelo al adelantar a los ibicencos en el primer minuto de juego y Vargas se adueñó del campo en la segunda mitad con un hat-trick en apenas ocho minutos.

De esta manera, los rojillos se toman la revancha de la anterior edición de esta competición amistosa, en la que cayeron por 1-0 frente a los formentereses. Además, demostraron estar en un excelente estado de forma físico, ya que disputaron otro encuentro el miércoles frente al Inter Ibiza en el que vencieron por 2-0.

El inicio de la liga

Los dos conjuntos disputarán sus primeros partidos oficiales de la campaña de Tercera RFEF el 6 de septiembre. Los hinchas de la SD Ibiza podrán disfrutar de sus jugadores en directo, ya que los rojillos jugarán en casa ante el CF Platges de Calvià. Por su parte, los rojinegros tendrán que desplazarse a Menorca para enfrentarse al CE Mercadal.