El Santa Eulària Rugby Club salta al césped para la nueva temporada

El Santa Eulària Rugby Club comienza esta semana sus actividades y entrenamientos en el campo deportivo de Sant Carles con la idea de sumar seguidores a este deporte. La entidad indica en un cartel informativo que las prácticas sobre el césped dedicadas a las categorías sub-14 y sub-16 están programadas el martes y el jueves entre las 18 y las 19.30 horas. Estos grupos están citados los lunes y miércoles en los mismos horarios para sesiones de tecnificación y gimnasio en el polideportivo de Santa Eulària.

Los equipos sub-10 y sub-12 deberán entrenar los martes y jueves en las mencionadas instalaciones de Sant Carles los martes y jueves entre las 18 y las 19.30 horas. Las categorías sub-6 y sub-8 están citadas los mismos días en el mismo campo, pero desde las 17 hasta las 18 horas. Por último, el Santa Eulària Rugby Club ofrece clases de psicomotricidad infantil para los jugadores sub-4 los martes y jueves entre las 17 y las 17.45 horas en Sant Carles.

Un deporte de valores

El club señala que el rugby es un deporte que resalta los valores de integridad, pasión, solidaridad, compañerismo, respeto, dedicación y disciplina. Por ello invita a todos los interesados a formar parte del conjunto y quienes lo deseen puede solicitar más información o inscribirse en el correo electrónico info@santaeulaliarugby.com.