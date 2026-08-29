La Peña Deportiva cierra la pretemporada con victoria ante la PE Sant Jordi

La Peña Deportiva funciona como un reloj y la PE Sant Jordi lo vivió en sus carnes con el resultado de 3-0 que los hombres de Ramiro González consiguieron en el último amistoso antes de la liga. De esta manera, los blanquillos llegarán al inicio de la campaña con una inyección extra de confianza.

Sancho anotó el primer tanto del encuentro en el minuto 38 con un remate de cabeza después de haber lanzado un balón al palo poco antes del cuarto de hora de juego. El nuevo fichaje del club, Évora, tuvo un gran estreno al anotar con un espléndido zurdazo desde fuera del área al principio de la segunda mitad. Pinto se sumó a la fiesta anotadora con otro golazo lejano en el minuto 67, aunque el marcador final pudo haber sido más contundente si los de Santa Eulària no hubiesen fallado un penalti.

Balances antes de la liga

El conjunto de la Villa del Río jugará la primera jornada de Segunda RFEF en Cartagena frente al CD Minera el 6 de septiembre a las 11 horas y su debut liguero ante su hinchada será siete días después a las 11.30 ante el Yeclano Deportivo. Los jugadores de Ramiro González han firmado una pretemporada en la que han cumplido con las expectativas. Arrancaron su preparación frente al Inter Ibiza el 8 de agosto con un contundente 4-1 frente al Inter Ibiza en el Municipal de Santa Eulària. La semana siguiente cayeron por 5-0 frente a la UD Ibiza, un equipo de una categoría superior. Finalmente, el sábado pasado arrasaron en el torneo triangular que los enfrentó a la SD Formentera y otra vez al Inter Ibiza. En ambas ocasiones, los peñistas vencieron por 3-0.

Por su parte, los verdinegros comenzarán su temporada en Tercera RFEF con un partido ante el CD Migjorn menorquín en el Kiko Serra el 6 de septiembre después de su ascenso a la categoría de la pasada campaña. La plantilla de Sant Jordi tan solo ha registrado derrotas en sus partidos de pretemporada, ya que perdió por 1-2 frente a la SD Ibiza y por 0-3 y 2-1 en dos duelos consecutivos ante la SD Formentera. El partido anterior al de la Peña Deportiva les llevó a enfrentarse otra vez a los rojillos en un llamativo choque que el árbitro suspendió poco después de cumplida la hora de juego cuando el marcador señalaba 1-1.