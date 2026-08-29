Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tanques de propanoFestival del eclipsePeatonalización en JesúsPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Fútbol sala

El Gasifred recibe una 'manita' en Mataró

El conjunto ibicenco encaja un 5-0 en un amistoso disputado en la pista del Futsal Mataró

Antonio David persigue el balón

Antonio David persigue el balón / Instagram @futsalmataro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel González

Miguel González

Ibiza

El Gasifred Atlético deberá hacer ajustes después del 5-0 que recibió esta tarde en el Pavelló del Roca frente al Futsal Mataró, un recién ascendido a la Segunda División de Fútbol Sala. Novo y Martí adelantaron a los locales, aunque los ibicencos mejoraron su nivel a medida que se acercaba el descanso. Después de una segunda mitad de igualdad, Serrano rompió el encuentro con dos tantos y Vázquez colocó el marcador definitivo.

Una gira de amistosos

El conjunto pitiuso comienza con este resultado la gira de amistosos que le harán enfrentarse al Club Sala 5 Martorell mañana a las 18.30 horas y el lunes, al FC Barcelona a las 13.30 horas. Después de poco más de una semana del inicio de los entrenamientos, el objetivo del conjunto de José Fernández será el de sumar minutos de juego para ensamblar piezas. Los aficionados del Gasifred deberán esperar hasta el 19 de septiembre a las 16.30 para el debut en liga del equipo, que será precisamente frente al Sala 5 en sa Blanca Dona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents