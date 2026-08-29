Fútbol sala
El Gasifred recibe una 'manita' en Mataró
El conjunto ibicenco encaja un 5-0 en un amistoso disputado en la pista del Futsal Mataró
El Gasifred Atlético deberá hacer ajustes después del 5-0 que recibió esta tarde en el Pavelló del Roca frente al Futsal Mataró, un recién ascendido a la Segunda División de Fútbol Sala. Novo y Martí adelantaron a los locales, aunque los ibicencos mejoraron su nivel a medida que se acercaba el descanso. Después de una segunda mitad de igualdad, Serrano rompió el encuentro con dos tantos y Vázquez colocó el marcador definitivo.
Una gira de amistosos
El conjunto pitiuso comienza con este resultado la gira de amistosos que le harán enfrentarse al Club Sala 5 Martorell mañana a las 18.30 horas y el lunes, al FC Barcelona a las 13.30 horas. Después de poco más de una semana del inicio de los entrenamientos, el objetivo del conjunto de José Fernández será el de sumar minutos de juego para ensamblar piezas. Los aficionados del Gasifred deberán esperar hasta el 19 de septiembre a las 16.30 para el debut en liga del equipo, que será precisamente frente al Sala 5 en sa Blanca Dona.
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